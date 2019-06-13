​Şanlıurfa’da Çıkan Yangına Çocuklar Müdahale Etti

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Sigara İzmaritinden Çıktığı Tahmin EdiliyorEdinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede yaklaşık bin metrekarelik alana yayıldı. Kuru otların kısa sürede tutuştuğu yangın, yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı paniğe neden oldu.
Çocuklar İtfaiye Hortumunu TaşıdıVatandaşların yangını fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında çocuklar da itfaiye ekiplerinin su hortumunu taşıyarak yardımcı oldu. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
Editör: Bahar Yüksel
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