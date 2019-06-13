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Bu haber 13 Haziran 2019 18:54:31 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Çıkan Yangına Çocuklar Müdahale Etti

Şanlıurfa’nı Haliliye ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın paniğe eden oldu. Yangını söndürmek için çocuklar canla başla mücadele etti.

​Şanlıurfa’da Çıkan Yangına Çocuklar Müdahale Etti

- Şanlıurfa’da günün kahramanı çocuklar 
- Çocukların yangını söndürme çabası takdir topladı 





 

Sigara İzmaritinden Çıktığı Tahmin Ediliyor

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde çıktı. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede yaklaşık bin metrekarelik alana yayıldı. Kuru otların kısa sürede tutuştuğu yangın, yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı paniğe neden oldu. 





 

Çocuklar İtfaiye Hortumunu Taşıdı

Vatandaşların yangını fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında çocuklar da itfaiye ekiplerinin su hortumunu taşıyarak yardımcı oldu. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. 



Editör: Bahar Yüksel
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