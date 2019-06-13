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Bu haber 13 Haziran 2019 21:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Yazın cildinizi korumanın püf noktaları! Yaz mevsiminde cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Dr.Fevzi Özgönül, özellikle güneş yanığı, lekeler ve dökülmeler konusunda çok önemli uyarılarda bulundu ve tarifini verdiği “Zerdeçal Maskesini uygulayarak cildinizi yenileyebilirsiniz” dedi.

​Yazın cildinizi korumanın püf noktaları! Yaz mevsiminde cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş altında bulunulmamasını öneren Dr.Fevzi Özgönül, “Çünkü bu saat dilimi güneş ışınlarının en çok zararlı olduğu zamanlardır. Yazın güneş altında parfüm kullanmaktan kaçınmalıyız. Yoksa parfüm güneş ışığıyla etkileşerek ciltte lekelenmeye neden olabilir. Güneş altında uzun yürüyüşler yapmamaya özen gösterin eğer mümkünse şemsiye kullanmaya özen gösterin. Eğer kullanamıyorsanız 50 faktör üzeri bir güneş koruyucu krem kullanın. Tatile çıkmadan en az 5 gün öncesinden A vitamini içeren cilt bakım kremlerini kullanmayı sonlandırın. Çünkü A vitamini içeren kozmetik ve bakım kremleri güneş altında ciltte lekelenme yapar. Vücudunuzun suyunu sabit tutabilmek için limon, portakal, karpuz, kalın yapraklı yeşilliklerden ve yoğurt ile çilek, böğürtlen gibi meyvelerden yararlanabilirsiniz. Böylece güneş altında vücudunuzda su kaybı yaşamazsınız ve cildiniz zarar görmez” diye konuştu. 


 

Yüz maskesinde zerdeçal, yoğurt ve bal kullanın 

Tatil boyunca gündüz makyaj yapmamaya özen gösterilmesini isteyen Dr.Fevzi Özgönül, “Makyaj güneş ışınlarının cilde doğal olarak ulaşmasını engelleyip lekelenme yapabilirler. Hafif yürüyüş veya egzersiz ile terlemeye çalışın ter cildin doğal koruyucu tabakasını oluşturmaya yardımcı olacak ve cildi güneşin kötü etkilerinden koruyacaktır. Zerdeçal tozu her mutfakta bulabileceğiniz parlak sarı renkte bir baharat çeşididir. Özellikle Uzakdoğu'da kadınlar tarafından cilde parlaklık vermek için cilt maskelerinde kullanılır. Zerdeçal tozu kuvvetli bir antioksidandır, ağrı kesici özelliği vardır ve antiseptik ve yara iyileştirici olarak da kullanılır. Yaşlılığın cilt üzerindeki etkilerini yavaşlatır” dedi. 

Dr. Fevzi Özgönül, zerdeçal, yoğurt ve bal maskesi, aynı zamanda doğal bir nemlendirici maske olduğunu belirterek bu maskenin faydalarını şöyle sıraladı; 
“Yazın cildimizin maruz kaldığı güneşin ve susuzluğun etkilerini en aza indirir. Pigmentasyonu azaltır. Ciltteki enfeksiyon ve akne oluşumunu engeller. Cildi nemlendirir. Cildin kuru ve pullanmış görüntüsünü düzeltir. Antioksidan ve nemlendirici etkisi ile kırışıklıkları engeller. 

Zerdeçal kumaşta leke bırakan bir malzemedir ve lekesi çıkmaz, bu nedenle ya tek kullanımlık kâğıt havlu kullanın veya lekesini önemsemeyeceğiniz bir havlu kullanın. Cildinizde de bazen sarı bir leke oluşabilir fakat bu leke su ile birkaç saat içerisinde kendiliğinden geçer. 


 

Cildinizi parlatacak maske 

1 çay kaşığı zerdeçal, 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı bal, Cildiniz çok yağlı ise 1-2 damla limon, Cildiniz çok kuru ise içerisine 1-2 tatlı kaşığı zeytinyağı veya bademyağı eklenebilir.

Zerdeçal tozu ve bal ayrıca gerekliyse 1-2 damla limon veya zeytinyağı, bademyağı çukur bir kapta karıştırılır ve bir macun kıvamına getirilir. Sonrasında içerisine çok azar azar yoğurt eklenerek karıştırılmaya devam edilir. İyice karıştırıldıktan sonra, krem kıvamındaki malzeme yüze bir maske gibi sürülüp 20 dakika kadar beklenip su ile durulanır.”  



Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
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