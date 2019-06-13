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Bu haber 13 Haziran 2019 20:30:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs, Suç Makinesi Çıktı

Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek linç edilmek istenen zanlı tutuklandı. Şahsın aralarında cinsel istismarın da olduğu 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

​Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs, Suç Makinesi Çıktı

- Cinsel istismarcı suç makinesi çıktı 
- Adana'da bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek linç edilmek istenen zanlı tutuklandı 
- Şüphelinin aralarında cinsel istismarın da olduğu 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı 


 

Mahalleli Toplanıp Darp Etmişti

Edinilen bilgiye göre, olay Adana’nın Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şüpheliyi yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi. Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı. Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 



 

Suçlamaları kabul Etmedi

Zanlının isminin Yusuf T. (32) olduğu ve olay günü motosiklet ile giderken iki kız çocuğunu taciz ettiği, bu nedenle mahalleliyi isyan ettirdiği ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının aralarında cinsel istismar, yaralama, tehdit, hakaret gibi 26 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. 


Aşağıdaki Başlığı tıklayarak olay anına ait videoyu izleyebilirsiniz
 

​Küçük Kız Çocuğunu Taciz Eden Şahsa Meydan Dayağı! O Anlar Kamerada




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs, Suç Makinesi Çıktı
​Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs, Suç Makinesi Çıktı
Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek linç edilmek istenen zanlı tutuklandı. Şahsın aralarında cinsel istismarın da olduğu 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
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