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Bu haber 13 Haziran 2019 21:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Üniversitesi Mezunu Mühendis Diplomalı Dönerci Dükkanı Açtı

Aksu Yaşa, inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra iş bulamayınca dönerci dükkanı açtı. İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle işsiz kalan Yaşa, 2 aydır ‘Diplomalı Dönerci’ ismiyle açtığı iş yerinde kardeşleriyle birlikte çalışıyor.

​Harran Üniversitesi Mezunu Mühendis Diplomalı Dönerci Dükkanı Açtı

Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2015 yılında mezun olan genç mühendis Aksu Yaşa, 9 aylık iş deneyiminden sonra hem maaşın az olması hem de ailevi nedenlerden dolayı Diyarbakır'a döndü. İnşaat sektörünün durgun olması ve evlendikten sonra birikimini yatıracak iş arayışında olan Yaşa, çareyi ‘Diplomalı Dönerci' dükkanını açmakta bulduğunu söyledi.



 

“Helal paramı helal bir yoldan kazanabileceğim döner sektörünü seçtim”

Aksu Yaşa, inşaat mühendisi olduğunu mezun olduktan 4 ay sonra Balıkesir Burhaniye'de bir yapı denetim şirketinde çalışmaya başladığını söyledi. 9 aylık çalışmasının ardından Diyarbakır'a döndüğünü belirten Yaşa, “Rakam biraz komik bir rakamdı bin 750 lira. Ailevi sebeplerden dolayı oradan gelmek zorunda kaldım. Oradan geldikten sonra da iş aramaya başladım.
Baktım piyasalar durgun, herkesin bir amca çocuğu, bir yeğeni, bir oğlu inşaat mühendis. Çünkü bugün ülkenin 20 bin inşaat mühendisi ben 20 bini kafadan veriyorum rakam olarak. 20 bin inşaat mühendisi var ve mezun olan inşaat mühendisi sayısı ona göre 40 bin. Yani iki katı kadar inşaat mühendisi mezun oluyor. Döner sektöründe öğrencilerin uğrak yeri olduğu, hani helal para kazanma yöntemi olarak ben gördüm. Yapabilir miyim diye düşündüm, yapabilirim diye düşündüm bu sefer. Yıllarca bu işi yapan çevrem vardı onlara da güvendim bizzat. Helal paramı helal bir yoldan kazanabileceğim bir sektöre girebilmek için en uygun yol olan döner sektörünü seçtim” dedi.



 

“Diplomalı dönerci kelimesi ağzımızdan çıktı, kararlaştırdık”

Kendi aralarında oturduklarını ve bu işi açma fikrini verdiklerini bir kere kararlaştırdıklarını ifade eden Aksu Yaşa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kararlaştırdıktan sonra insanlar hep soracaklar işte, ‘siz daha önce ne iş yapıyordunuz falan filan' ben inşaat mühendisiyim deyince ha diplomalı mühendis işte, diplomalı dönerci muhabbetti olacak. O kelime ağzımızdan çıktıktan sonra buranın ismini diplomalı dönerci olarak kararlaştırdık. İlk başlarda yeni olduğumuz için beklenti yüksek değildi biraz açıkçası. Ben 4 buçuk ayı gözden atmıştım. İnsanlar yavaş yavaş bu lezzete alışırlar diyordum.

Çok şükür mesela 2 ay, 2 buçuk ay doldurmamıza rağmen beklentiler gayet iyi. İlk açtığımız 10 günün iki katı satışlar gerçekleştiriyoruz. Bu bize yeterli mi, bu bize yetmez. Çünkü gerçekten 6-7 kişi burada karnını doyuruyor. 7 kişinin rızkı da çıkıyor burada. Bunları idare etmekte çok zor. Hiç alışık olmadığım bir durumdayım, hiç alışık olmadığım bir sektörde çalışıyorum. İleri de de soracak olursanız inşaat mühendisliğini yapar mısınız, yüzde yüz yaparım. Başka bir şube açmayı düşünüyoruz Allah izin verirse. Tabi o şubede ben olur muyum, olmaz mıyım orası muamma. Çünkü dediğim gibi hani ben bu işi sürekli yapmayı düşünmüyorum. Başka bir şube de açarız Allah izin verirse, işleri düzene soktuktan sonra, halkımızdan gelen taleplerin olumlu veya olumsuz olduğunu netleştirdikten sonra ve imkanlar el verdiği ölçüde.”  





Editör: Bahar Yüksel 
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​Harran Üniversitesi Mezunu Mühendis Diplomalı Dönerci Dükkanı Açtı
​Harran Üniversitesi Mezunu Mühendis Diplomalı Dönerci Dükkanı Açtı
Aksu Yaşa, inşaat mühendisliğini bitirdikten sonra iş bulamayınca dönerci dükkanı açtı. İnşaat sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle işsiz kalan Yaşa, 2 aydır ‘Diplomalı Dönerci’ ismiyle açtığı iş yerinde kardeşleriyle birlikte çalışıyor.
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