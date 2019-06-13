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Bu haber 13 Haziran 2019 20:00:55 Tarihinde eklenmiştir.

Veliler Dikkat! Yaz Tatili Planlarınızı Karneye Göre Yapın

2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi ile birlikte öğrenciler ve velilerin “yaz tatilini nasıl değerlendirmeliyiz” sorusunu cevaplayarak tavsiyelerde bulunan Kültür2000 Koleji Anadolu – Fen Lisesi Müdürü Feyza Sezerel, çocukların karnelerindeki zayıf noktaların yaz tatilinde iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Veliler Dikkat! Yaz Tatili Planlarınızı Karneye Göre Yapın

Bir yıl boyunca çalışarak sınavlara giren öğrenciler çabalarının karşılıklarını yarın karneleri ile birlikte alacaklar. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek. Bu uzun yaz tatili sürecinin nasıl değerlendirileceği ise şimdiden veliler ve çocuklar tarafından planlanıyor. Özellikle okul döneminden sıkılan öğrenciler yaz tatilini daha rahat ve serbest geçirmek isterken veliler ise “acaba nasıl bir plan yaparsak çocuğumuz için daha iyi olur” diye düşüyor. Bu anlamda özellikle karnedeki eksik yanların kapatılması ve öğrencinin bir sonraki akademik döneme motivasyon anlamında en iyi şekilde hazırlanmasının yerinde bir karar olacağını dile getiren Kültür2000 Koleji Anadolu – Fen Lisesi Müdürü Feyza Sezerel, “Yaz tatiliniz karnedeki eksiklikleri kapatmak için ideal bir zaman dilimi olabilir. Fakat tabi ki bunu da hep ders çalışmak olarak algılamamalı. Çocuklarınız hem eğlenerek hem de çalışarak verimli bir tatil geçirebilir” dedi.
 
 
 
 

Zayıf notlar iletişimi zayıflatmamalı

Öncelikli olarak karnedeki zayıf notların veliler ve öğrenciler arasındaki iletişimi olumsuz etkilememesi gerektiğini ve diğer çocuklarla kıyaslama yapmanın özgüven problemini ortaya çıkardığını söyleyen Feyza Sezerel şu şekilde konuştu; “Uzun ve yorucu bir dönemin ardından tatil dönemini hepimiz heyecanla bekliyoruz. Sınavların, ödevlerin ve projelerin çok yoğun olduğu stresli bir dönemi geride bıraktık. Bu dönemin en önemli aktörleri aslında karne ve tatil programı. Ailelere, karnenin gündem olmaması, öğrencilerin karne sonuçlarının güçlü ve zayıf yanlarının değerlendirilerek akademik gelişimlerinin bir yol haritasında destek olarak kullanılmasını öneriyoruz. Zayıf noktalar kesinlikle ailelerle çocukları arasında bir iletişim bozukluğu noktasına gelmemeli ve verimli bir iletişim yolu tercih edilmelidir. Bunun yanında yapmamamız gereken diğer bir konu da çocuklarımızı başka çocuklarla kıyaslama yapmak. Anne babaların çocuklarını masum amaçlarla da olsa başka çocuklarla kıyaslamamasını önereceğiz. Çünkü bu masum duygularla yapılan şeyler çocukların özgüveni üzerinde olumsuz etkilere sebebiyet vermekte. İyi dinlenmiş ve nitelikli bir tatil geçirmiş olan öğrencinin seneye daha yüksek motivasyonla daha güzel bir enerjiyle başlayacağını ve bunun da başarıyı getireceğine hepimiz inanıyoruz.”
 
 
 
 

Karneye göre tatili nasıl şekillendirmeyiz?

Hem karnedeki zayıf yönlerin kapatılması hem de çocukların motivasyonu anlamında en iyi şekilde nasıl bir plan yapılabileceği noktasında önerilerde bulunan Sezerel, “Öğrencinin karnedeki güçlü ve zayıf yanlarının tespit edilerek tatilin bir fırsata çevrilmesi, eksikliklerin kapatılması olarak değerlendirebiliriz. Tatil çalışmanın yanında eğlenme, dinlenme, arkadaş ve aile ilişkileri için de çok önemli bir etkiye sahip. Biz öğrencilerimize ve velilerimize bu sürece etkin ve nitelikli bir program çerçevesinde değerlendirmelerini öneriyoruz. Bu programda aileyle etkin faaliyetler, bol kitap okunması, internet sosyal ağlar ve bilgisayar oyunlarından mümkün olduğunca uzak kalınmasını öneriyoruz. Çünkü bu dönemin nitelikli ve verimli geçirilmesi çocuğun hem fizyolojik hem de psikolojik dünyası için çok katkı sağlayacaktır. Bunun yanında anne-babaların çocuklara daha etkin zaman dilimleri ayırmalarının onları kendilerini geliştirmeleri konusunda etkili olduğunu inanıyoruz. Bol bol sohbet ettikleri, geleceğe dair planların konuşulduğu, nitelikli zaman oluşturdukları bir program oluşturmanın önemi çok fazla” diye konuştu.
 
 
 
 

“Yeterince ders çalışılmalı, bilgisayardan uzak durulmalı”

Velilerin öğrencilere hep ders çalış diye baskılar kurmaması gerektiğini fakat tabi ki de yeteri kadar bir ders çalışmanın da olması gerektiğini dile getiren Sezerel, aynı zamanda tatilde öğrencilerin bilgisayar kullanımının da en aza indirilmesi gerektiğine değindi. Sezerel konuyla ilgili son olarak da, “Tatilde ne kadar ders çalışılması her öğrencinin bireysel dünyasına göre değişebilecek bir şey. Öğrencinin eksiklikleri ve akademik performansına, güçlü ve zayıf yönlerine göre ailenin birlikte yapacağı programla değerlendirilmeli. Elbette ki ders çalışma olmalı sadece bütün öğrenciler için bir saat önerisinde bulunmak yanlış olur. Bunu aile çocuğu ile birlikte yapacağı program çevresinde değerlendirmelidir. Diğer bir alternatif olarak yaz okullarını da tavsiye ediyorum. Özellikle tatil döneminde çocuğun evde yalnız başına kalması ve zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirmesi onların hem akademik hem de psikolojik olarak geriye gitmesine sebep oluyor. Yaz okulları çocukların bedensel ve zihinsel olarak olumlu besleyen organizasyonlar. Çocuğun yeteneklerine uygun seçimler yapıldığı takdirde etkili olacağını düşünüyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 


 
Editör: Bahar Yüksel

 
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Veliler Dikkat! Yaz Tatili Planlarınızı Karneye Göre Yapın
Veliler Dikkat! Yaz Tatili Planlarınızı Karneye Göre Yapın
2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi ile birlikte öğrenciler ve velilerin “yaz tatilini nasıl değerlendirmeliyiz” sorusunu cevaplayarak tavsiyelerde bulunan Kültür2000 Koleji Anadolu – Fen Lisesi Müdürü Feyza Sezerel, çocukların karnelerindeki zayıf noktaların yaz tatilinde iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
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