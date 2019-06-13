Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 13 Haziran 2019 18:10:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Ailesi 5 Yaşındaki Çocuğu Otobüste Unuttu

Ramazan Bayramı'nda belediye otobüsünde unutulan 5 yaşındaki minik Abdullah, otobüs sürücüsünün duyarlılığı sayesinde ailesine sağ salim teslim edildi. Otobüs sürücüsünün korkmaması için minik çocukla otobüs içinde oyunlar oynaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

​Ailesi 5 Yaşındaki Çocuğu Otobüste Unuttu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde belediye otobüsünde unutulan ve 3 saat boyunca otobüste misafir edilen 5 yaşındaki çocuk, otobüsün sürücüsünün girişimleri ile ailesine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş.'de görevli sürücü İsa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın 2. günü saat 17.15'te Duduev Parkı'ndan hat kodu 550 olan idaresindeki otobüs ile Çayırova istikametine doğru seferine çıktı. Yeni Mahalle durağında yolcuların çoğunluğu araçtan inmesi sonrasında otobüsü sürmeye devam eden Yıldırım, arkadan gelen sesler üzerine aracını durdurarak otobüsün içini kontrol etti. Araçta arkaya doğru ilerleyen Yıldırım, yolculardan bilgi alarak küçük bir çocuğun ailesinin araçta olmadığını ve unutulduğunu öğrendi.



 

Çocuk korkmasın diye yanına alarak polise durumu bildirdi 

Hemen çocuğu yanına alan sürücü Yıldırım, çocukla konuşarak ismini öğrendi. Adını Abdullah olarak söyleyen minik çocuğa korkmaması gerektiğini güvende olduğunu ve onu ailesine teslim edeceğini iletti. Yıldırım, çocuğun ismini öğrenir öğrenmez ilk olarak Gebze Garaj Amirliği ile görüşerek aracında bir çocuk unutulduğunu, yaklaşık 5 yaşlarında ve isminin Abdullah olduğunu iletti. Gebze Garaj Amirliği ise hemen 155 ile iletişime geçerek araçlarında kayıp bir çocuğun olduğunu belirtti. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra 155'den geri telefon gelerek babasının tespit edildiği ve aynı çocuk için emniyete başvuru yapıldığı belirtildi. Polis memurları Garaj Amirliğine kaybolan çocuğun babası Mehmet Karabiber'in telefon numarasını verdi. Garaj Amirliği şoför Yıldırım ile iletişime geçerek Abdullah'ın babasının numarasını verdi.


 

Anne ve babasına teslim etti 

Kaybolan çocuğun tedirgin olmaması için seferber olan sürücü Yıldırım, anne babası gelene kadar minik Abdullah'a eliyle yemek yedirerek zaman geçirmesini sağladı. Otobüs içinde minik Abdullah için seferber olan sürücü Yıldırım, unutulan çocuğun korkmaması için dakikalarca otobüs içinde oyunlar oynadı. Yıldırım, anne ve babanın beklediği durağa kadar minik Abdullah'ı araç şoför kabinine aldı. Yıldırım ve Abdullah'ın içinde olduğu otobüs Çayırova durağına geldiğinde anne ve baba otobüsü karşıladı. Daha sonra kayıp çocuk Abdullah, korku dolu anlar yaşayan ailesine teslim edildi. Şoför İsa Yıldırım, üzüntülü korkulu aileye ikinci bayramını yaşattı.


 

Minik Abdullah ile ailesi, duyarlı sürücü ile bir araya geldi 

Olayın ardından minik Abdullah ve ailesi teşekkür etmek adına bir kez daha otobüs sürücüsü Yıldırım'la bir araya geldi. Şoför Yıldırım'a, yapmış olduğu bu kahramanca hareketten ötürü teşekkürlerini ileten Baba Mehmet Karabiber, “Eşim bana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde oğlumuz Abdullah'ı unuttuğunu telefonla bildirdi. Hemen karakolu aradım. Daha sonrasında otobüs şoförü İsa Yıldırım beni aradı ve ‘Çocuğunuz Abdullah güvende ve bizlerle beraber' dedi. İşte o zaman korkum bir anda rahatlamaya döndü. Şoför Yıldırım'a teşekkür ettim. Allah Büyükşehir Belediyemizden ve çalışanlarından razı olsun” dedi.


 

“İnsanlık görevimi yerine getirdim” 

İşe girişte aldığı eğitimlerin olayda kendisine büyük fayda sağladığını ifade eden sürücü Yıldırım ise "Minik Abdullah'ın babasını aradığımda panik halindeydi. Sakin olmasını ve oğlunun güvende ve emin ellerde olduğunu belirttim ve istediği zaman istediği yerde çocuğunu teslim edeceğimi söyledim. Minik Abdullah'ı da kendi evladımmış gibi düşünüp öyle hareket ettim. Onun korkmaması için elimden geleni yaptım. Yerimde kim olsa aynı hareketi yapardı” şeklinde konuştu.


 

Unutulan çocuk korkmasın diye otobüste böyle oyunlar oynadı 

Öte yandan sürücü Yıldırım ve otobüste unutulan çocuk arasında yaşanan anlar araç içi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ailesi ile otobüse binen minik Abdullah, kendisini unutan ailesinin otobüsten inmesi sonrasında araç içinde yolcular arasında geziyor. Durumu fark eden sürücü ise aracı durdurarak minik Abdullah'ı yanına alıyor. Çocuğun korkmamasını sağlamaya çalışan sürücü, minik Abdullah'la dakikalarca oyunlar oynuyor. Daha sonra aile ile iletişim kuran sürücü Yıldırım, yanına aldığı minik Abdullah'ı başka bir durakta ailesine kavuşturuyor.  




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Veliler Dikkat! Yaz Tatili Planlarınızı Karneye Göre Yapın
Veliler Dikkat! Yaz Tatili Planlarınızı Karneye Göre Yapın
2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi ile birlikte öğrenciler ve velilerin “yaz tatilini nasıl değerlendirmeliyiz” sorusunu cevaplayarak tavsiyelerde bulunan Kültür2000 Koleji Anadolu – Fen Lisesi Müdürü Feyza Sezerel, çocukların karnelerindeki zayıf noktaların yaz tatilinde iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
​Vicdansız Hırsız, Engellinin Motosikletine Göz Dikti
​Vicdansız Hırsız, Engellinin Motosikletine Göz Dikti
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde oturan şeker hastalığı sebebiyle sol bacağı ampute edilen 57 yaşındaki Ali Budamcı’nın engelli motosikletini çalan hırsız, kayıplara karıştı. Çalınan motosikletiyle kolu kanadının kırıldığını söyleyen Ali Budamcı, çalınma anı güvenlik kameralarına yansıyan motosikletinin bulunmasını istedi.
​Ailesi 5 Yaşındaki Çocuğu Otobüste Unuttu
​Ailesi 5 Yaşındaki Çocuğu Otobüste Unuttu
Ramazan Bayramı'nda belediye otobüsünde unutulan 5 yaşındaki minik Abdullah, otobüs sürücüsünün duyarlılığı sayesinde ailesine sağ salim teslim edildi. Otobüs sürücüsünün korkmaması için minik çocukla otobüs içinde oyunlar oynaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
​Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
​Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
​Gaziantep’te Türk Filmlerine Konu Olacak Dolandırıcılık
​Gaziantep’te Türk Filmlerine Konu Olacak Dolandırıcılık
Meryem Güzel, 45 yıldır gurbette büyük sıkıntılar çekerek biriktirdiği yaklaşık 5 kilo altın ve 107 bin TL’yi Gaziantep’te bankalardan daha güvenli olduğunu söyleyen bir kişiye kaptırdı. Türk filmlerine konu olacak bir hayatı olan ve Avusturya’da yaşayan Güzel, yine filmlere konu olacak bir yöntemle dolandırıldığını ileri sürdü.
​Çapa yaparken el bombası buldu
​Çapa yaparken el bombası buldu
Evinin bahçesini çapalayan köylü patlamamış el bombası buldu.
​Erdoğan Noktayı Koydu! S-400 Alacağız Demiyorum, Aldık!
​Erdoğan Noktayı Koydu! S-400 Alacağız Demiyorum, Aldık!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır, demiyorum almıştır.” dedi.
Küçük Öğrencinin Sınavda İçtiği Su Alkol Çıktı! Marketçi Arkadaş Kurbanı Olduk Dedi
Küçük Öğrencinin Sınavda İçtiği Su Alkol Çıktı! Marketçi Arkadaş Kurbanı Olduk Dedi
Sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay, “Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘rakı’ dedi” diye konuştu.
​Erdoğan Açıkaldı! Askerlik Sistemi Devrim Niteliğinde Bir Reform Olacak
​Erdoğan Açıkaldı! Askerlik Sistemi Devrim Niteliğinde Bir Reform Olacak
Ankara'da AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni askerlik sistemi hakkında açıklamalarda bulundu
​Suriyeli Tarikat, Türkiye’de Külliye İnşa Etti! Tarikat Lideri Bu Külliyede Yaşayacak
​Suriyeli Tarikat, Türkiye’de Külliye İnşa Etti! Tarikat Lideri Bu Külliyede Yaşayacak
Merkezi Suriye’de bulunan Haznevi tarikatına ait külliye, Gaziantep karpuzkaya Köyü yakınlarındaki bir yerleşim yerine inşa edildi.
​İnternetten Tanıştığı Kadınları Evlilik Vaadiyle Dolandırdı
​İnternetten Tanıştığı Kadınları Evlilik Vaadiyle Dolandırdı
İnternet üzerinden tanıştığı kadınlara evlilik vaadinde bulunup toplam 45 bin TL’sini dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sevinci ve Acıyı Aynı Gün Yaşadı!
Sevinci ve Acıyı Aynı Gün Yaşadı!
12 saat suda kaldıktan sonra sahil güvenlik tarafından denizden canlı olarak kurtarılan Yaman Şıpka, aynı gün kaybettiği babasını son yolculuğuna uğurladı. Babasının cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Yaman Şipka babasının tabutunu da göz yaşları içerisinde taşıdı.
​Şanlıurfa’da Çıkan Yangına Çocuklar Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Çıkan Yangına Çocuklar Müdahale Etti
​Şanlıurfa’da Yabancı Uyruklu Kişi Arabadan Açılan Ateş Sonucu Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa’da Yabancı Uyruklu Kişi Arabadan Açılan Ateş Sonucu Ağır Yaralandı
​Şanlıurfa Medyası Yasta, İbrahim Toru Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa Medyası Yasta, İbrahim Toru Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Prize Dokunan Çocuk Hayatını Kaybetti
​Şanlıurfa’da Prize Dokunan Çocuk Hayatını Kaybetti
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:30
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿