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Bu haber 13 Haziran 2019 19:30:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Vicdansız Hırsız, Engellinin Motosikletine Göz Dikti

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde oturan şeker hastalığı sebebiyle sol bacağı ampute edilen 57 yaşındaki Ali Budamcı’nın engelli motosikletini çalan hırsız, kayıplara karıştı. Çalınan motosikletiyle kolu kanadının kırıldığını söyleyen Ali Budamcı, çalınma anı güvenlik kameralarına yansıyan motosikletinin bulunmasını istedi.

​Vicdansız Hırsız, Engellinin Motosikletine Göz Dikti

Edinilen bilgilere göre olay, Şahinbey ilçesine bağlı 60. Yıl Mahallesi'nde geçen Pazar sabahı meydana geldi. Kızı İpek Bulut'un evine misafirliğe giden şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı 5 yıl önce ampute edilen Ali Budamcı, 4 tekerlekli elektrikli motosikletini kızının evinin önüne zincirle kilitledi. Pazar sabahı motosikletine binmek için evin önüne gelen 3 çocuk babası Budamcı, motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Motosikletinin zincirlerinin kırılıp çalındığını fark eden Budamcı, durumu polise bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Elektrikli motosikleti sürerek uzaklaşan hırsızın görüntüsü saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



 

“Kolum, kanadım kırıldı” 

Yüzde 88 engelli raporu bulunan ve engelli maaşıyla geçinen Budamcı, bir an önce motosikletinin bulunmasını istiyor. Bir hayırsever tarafından 2 yıl önce kendisine verilen motosikletinin çalınmasıyla zor duruma düştüğünü söyleyen Budamcı, motosikletinin kendisinin kolu kanadı olduğunu kaydetti. Oğlu Mustafa Budamcı'nın evinde ikamet eden baba Budamcı, çalınan motosikletinin bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyor. Sağlık sorunları nedeniyle her gün hastaneye gitmesi gerektiğini ifade eden Budamcı, motosikletinin çalınmasıyla hastaneye gidemediğini ve sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini dile getirdi. 



 

Belediye Başkanından Yardım İstiyor

Önce sol ayağını kaybeden şimdi de sağ ayağını yitirme tehlikesiyle karşılaşan Budamcı, talihsizliklerin peşini bırakmadığını belirterek, “Ben yüzde 88 oranında engelliyim. 20 yıldır şeker hastasıyım ve bu sebeple 5 yıl önce sol bacağım kesildi. Diğer ayağım da kesilebilir. Bir engelli motosikletim vardı, talihsizlikler beni buldu. Hırsızlar onu çaldılar. Pazar günü sabah saatlerinde motosikletim çalındı. Ben 3 günden beri ne hastaneye gidiyorum, ne de gelebiliyorum. Motosikletimin çalınmasıyla çok mağdurum. Yetkililerin bu konuya el atmasını istiyorum. Kolumu kanadımı kırdılar. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden, Şahinbey Belediyesinden bana bir yardım eli uzatılmasını istiyorum. Motorumun bulunmasını istiyorum. Yenisini alacak gücüm de yok. Benim elimi ayağımı çaldılar. Motosikletimin olmaması nedeniyle hiçbir işimi yapamıyorum. Sağlık sorunları da peşimi bırakmıyor. Ne yapacağımı şaşırdım, yatağa mahkum kaldım, elimi ayağımı kırdılar” diye konuştu.  




Editör: Bahar Yüksel

 
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