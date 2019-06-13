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Bu haber 13 Haziran 2019 22:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Polise Darp Olayına Şahit Olmuştu! İfadeyi Geri Aldırma Tartışmasında 1 Ölü

"ifadeyi geri aldırma" tartışmasında ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

​Polise Darp Olayına Şahit Olmuştu! İfadeyi Geri Aldırma Tartışmasında 1 Ölü

Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Fatih Mahallesi Bahçeli 6. Sokak'ta 30 Mayıs'ta meydana geldi. 


 

Polisi Darp Olayına Şahitlik Yaptı

İddiaya göre, Mert Mustafa C. (27) ve Harun Fayda (27) isimli şahıslar, 2 ay önce kendilerinin polisi darp olayına şahitlik yapan R.B.'nin evine giderek eşi T.B.'nin ifadesini geri almasını istedi. Çıkan tartışma sonunda Mert Mustafa C. ve Harun Fayda, R.B.'ye bıçakla saldırarak darp etti ve yaraladı. 



 

Kendisini Darp Edenleri Silahla Yaraladı

Evde bulunan ruhsatsız silahını alan R.B. de kendisini darp eden saldırganları silahla ateş ederek yaraladı. Önce Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Harun Fayda bugün hayatını kaybetti.  




Editör: Bahar Yüksel
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