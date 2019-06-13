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Bu haber 13 Haziran 2019 13:55:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Prize Dokunan Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokunan çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

​Şanlıurfa’da Prize Dokunan Çocuk Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde yaşandı. 


 

İnşaat Halindeki Binada Prize Dokundu

Yasin Demir (12), evlerinin yakınındaki inşaat halindeki binada oynarken prize dokununca akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Demir’in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Editör: Bahar Yüksel
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