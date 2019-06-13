​Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü

Park Halindeki Araçtan Patlama Sesi Geldi

2 Genç Yaralandı

Edinilen bilgilere göre olay, saat 00.30 sıralarında Sivas’ın Ferhatbostan Mahallesi 26-6 sokakta meydana geldi.İddialara göre, sokak içerisinde park halinde bulunan 34 PS 2973 plakalı otomobilin içinde M.K. ve Y.K.'nin bulunduğu sırada patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve Sivas belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri patlamada otomobilde bulunan 2 gencin yaralandığı tespit etti. Yaralılar Sivas Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, patlama anı bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin içinin şiddetli bir şekilde patladığı ve patlama esnasında 2 kişinin otomobilden kendini dışarı attığı görüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın etkisiyle otomobilin camları kırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Editör: Bahar Yüksel