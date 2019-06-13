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Bu haber 13 Haziran 2019 14:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Taksit Sayılarında Yeni Karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Kurum, taksit sınırını, mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.

​Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Taksit Sayılarında Yeni Karar

BDDK, kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Buna göre; taksit sayısını mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/06/2019 tarihli ve 8385 sayılı kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası'na kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir".



 

Asgari ödeme oranlarında değişiklik yaptı 

Değişikliğe göre; kredi kartı sözleşme şartları doğrultusunda ödenmesi gereken asgari tutarın belirlendiği maddelerde düzenlemeye gidildi. Daha önce limiti 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü.
Ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun yüzde 30'undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak. Banka, bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek.



 

Değişiklik yapılmadan önce, ilgili madde yönetmelikte şu şekilde yer alıyordu:

"Ödenmesi gereken asgari tutar, kredi kartı limiti 15 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 30'undan, kredi kartı limiti 15 bin liradan 20 bin liraya kadar olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 35'inden, kredi kartı limiti 20 bin lira ve üzerinde olan kredi kartları hakkında dönem borcunun yüzde 40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40'ından aşağı olamayacak ve banka bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebilecek". 




Editör: Bahar Yüksel
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Ekonomi
​Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Taksit Sayılarında Yeni Karar
​Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Taksit Sayılarında Yeni Karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Kurum, taksit sınırını, mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı.
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