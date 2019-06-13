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Bu haber 13 Haziran 2019 13:30:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Gaziantep’te Türk Filmlerine Konu Olacak Dolandırıcılık

Meryem Güzel, 45 yıldır gurbette büyük sıkıntılar çekerek biriktirdiği yaklaşık 5 kilo altın ve 107 bin TL’yi Gaziantep’te bankalardan daha güvenli olduğunu söyleyen bir kişiye kaptırdı. Türk filmlerine konu olacak bir hayatı olan ve Avusturya’da yaşayan Güzel, yine filmlere konu olacak bir yöntemle dolandırıldığını ileri sürdü.

​Gaziantep’te Türk Filmlerine Konu Olacak Dolandırıcılık

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi'nde yaşayan Meryem Güzel (72), 1972 yılında Mehmet Güzel ile evlendikten sonra 1974 yılında başvuru yaparak Avusturya'ya gitti. Çift yıllarca hem akrabalarından hem de vatan topraklarından binlerce kilometre uzakta gece gündüz demeden çalıştı. İlk zamanlar çok zor günler yaşayan çiftten Mehmet Güzel bir tır şirketinde şoför olarak işe başlayarak, yıllarca Avrupa ülkelerine yük taşımacılığı yaparken, karısı Meryem Güzel ise kimi zaman temizlik yaptı, kimi zaman tuvalet temizledi, turşu firmasında, metal firmasında çalıştı. Zor ve sıkıntılı geçen ilk yılların ardından gurbette tutunmayı başaran çift, 4 oğlu ve 2 kızını büyütürken birikim de yaptı. 



 

Türkiye'de yaşayan kız kardeşi tanıştırdı

Gaziantep'te 4 katlı bir ev yaptıran çift, dairenin birini kendileri için ayırırken diğer üçünü ise kiraya verdi. Türkiye'de yaşayan kız kardeşinin güvenilir olduğunu söylediği kuyumcu H.Ü.Ç. ile tanışan tanışan Meryem Güzel, evlerinin kirasını da bu şahsın toplamasını istedi. Yaklaşık 17 yıldır kira paralarını da kendisini aynı zamanda banker olarak tanıtan H.Ü.Ç.'nin aldığını belirten Meryem Güzel, zaman zaman ise havale yoluyla binlerce euro parayı da H.Ü.Ç.'ye gönderdi. Avusturya'da biriktirdiği altınlarını da parça parça Türkiye'ye getiren Meryem Güzel, H.Ü.Ç.'nin telkinleri ile bilezik, çeyrek, tam altın ve altın setlerini de bu şahsa teslim etti.
H.Ü.Ç.'ye toplamda yaklaşık 5 kilo altın ve 107 bin TL teslim eden Meryem Güzel, 2014 yılında ise rahatsızlığı nedeniyle kaybettiği kocasının cenaze ve defin işlemleri, sonraki dönemlerde ise çocuklarının trafik cezası gibi ihtiyaçları için para istediğinde ise kendisine 15 bin 100 euro geri gönderildiğini söyledi.
Meryem Güzel, kız kardeşinin sürekli alışveriş ettiğini söylediği ve "çok iyi ve güvenilir" olarak tanıştırdığı H.Ü.Ç.'nin de sürekli kendisine güven aşıladığını kaydetti. H.Ü.Ç.'nin kasası olduğunu söylediğini ileri süren Meryem Güzel, kız kardeşinin sıkıntı yaşadığını söylemesi sonrası bir süre daha H.Ü.Ç. ile çalışmaya devam ettiğini kaydetti.



 

"İş yerinden kovdu"

Şahsın hakkında duyduğu kötü söylemler üzerine para ve altınlarını almak isteyen Meryem Güzel, kendisine sadece 12 cumhuriyet altını ve 2 bin 600 TL verdiğini ileri sürdü. H.Ü.Ç.'nin başka parası olmadığını söyleyip, altınlarını da parçalayarak kendisini iş yerinden kovduğunu iddia eden Güzel, "Güvenilir diye evlerimi buna teslim ettim. Yaklaşık 5 kilo altınım, 107 bin TL kira paraları ile Avusturya'dan gönderdiğim paralar bu şahıstaydı. Ancak ihtiyacım olduğunda para istedim, gönderdi. Toplamda 15 bin 100 euro geri gönderdi. Altınlarımı ve paramı istediğimde bana sadece 12 cumhuriyet altını ve 2 bin 600 TL olduğunu söyleyerek bunları verdi. Şuanda onda 5 kilo altınım, 107 bin TL daha param duruyor. Ancak beni kovdu. Altınları parçalayıp, yüzüme attı" dedi.


 

"Devlet parana el koyar diye korkuttu"

Meryem Güzel, tüm birikimini H.Ü.Ç.'ye yatırmak istemediğini ama zaman zaman konuştuğunda kendisini söylemleri ile korkuttuğunu söyledi. Güzel, "Devlet bankasında hesap açmak istedim. Orada altınlarımı yatırmak istedim. Ama beni korkuttu. Hesap açma anam. Sakın, savaş çıkar, bir şey olur. Hükümet, devlet, ordu, altınlarına, parana el koyar. Bana güvenebilirsin. Yıllardır bu işi yapıyorum. Çok şükür işlerim iyi dedi. Beni korkuttu. Kendisine güvendim, 45 yıllık tüm birikimimi, her şeyimi bu adama verdim” diye konuştu.

Elinde H.Ü.Ç.'nin yazdığı notlar ve havale makbuzlarının bulunduğunu belirten Meryem Güzel, kuyumcudan şikayetçi olacağını söyledi. Güzel, kiralarını bu şahsın topladığını ve kiracılarının da şahit olduğunu söyleyerek, bir an önce hukuki süreci başlatacağını ifade etti.  



Editör: Bahar Yüksel
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Meryem Güzel, 45 yıldır gurbette büyük sıkıntılar çekerek biriktirdiği yaklaşık 5 kilo altın ve 107 bin TL’yi Gaziantep’te bankalardan daha güvenli olduğunu söyleyen bir kişiye kaptırdı. Türk filmlerine konu olacak bir hayatı olan ve Avusturya’da yaşayan Güzel, yine filmlere konu olacak bir yöntemle dolandırıldığını ileri sürdü.
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