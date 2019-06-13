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Bu haber 13 Haziran 2019 12:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Çapa yaparken el bombası buldu

Evinin bahçesini çapalayan köylü patlamamış el bombası buldu.

​Çapa yaparken el bombası buldu

Balıkesir'in Manyas ilçesin Şevketiye Mahallesi'nde ikamet eden Özkan A, evinin bahçesinde çapa yaparken elli yıldır bahçede bulunan taşları yerinden kaldırdı. 


 

Bölgeye bomba İmha Ekibi Yönlendirildi

Burasını çapa makinesiyle kazarken bir el bombası gören Özkan A, "Hemen jandarmaya başvurdum. Jandarma da Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Balıkesir'den gelen bomba imha ekibi gerekli tedbiri aldıktan sonra el bombasını etkisiz hale getirdi" şeklinde konuştu. 


 

Bulunan Bomba Kurtuluş Savaşından Kalmış Olabilir

Polis yetkilileri el bombasının Kurtuluş Savaşı yıllarından kalmış olabileceğini açıklarken, bölgede yaşayan vatandaşlar, mahallenin daha önce adının Hacıpuvan olduğu ve Rumların yaşadığını söyledi.  




Editör: Bahar Yüksel
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