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Bu haber 13 Haziran 2019 11:20:54 Tarihinde eklenmiştir.

Tekyıldız, İlçeye Atanan Aday Öğretmenlerle Seminerde Buluştu

​Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, Akçakale’ye yeni atanan aday öğretmenlerle seminerde buluştu.

Tekyıldız, İlçeye Atanan Aday Öğretmenlerle Seminerde Buluştu



 Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, Akçakale’ye yeni atanan aday öğretmenlere seminer verdi. verilen seminerde‘Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci Semineri verirken, öğretmenlik mesleğiyle ilgili tecrübelerini aktarmayı da ihmal etmedi.

Tekyıldız seminer sonunda şu açıklamada bulundu;
“İlçemize 8 Şubat 2019 ataması ile atanan aday öğretmenlerimize ‘Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci Semineri’ ni ve ‘Öğretmenlik Mesleği’yle ilgili tecrübelerimizi paylaştık. Öğretmenlerimize, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”



Editör: Bahar Yüksel

 
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Tekyıldız, İlçeye Atanan Aday Öğretmenlerle Seminerde Buluştu
Tekyıldız, İlçeye Atanan Aday Öğretmenlerle Seminerde Buluştu
​Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, Akçakale’ye yeni atanan aday öğretmenlerle seminerde buluştu.
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