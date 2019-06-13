Tekyıldız, İlçeye Atanan Aday Öğretmenlerle Seminerde Buluştu

Akçakale İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Tekyıldız, Akçakale’ye yeni atanan aday öğretmenlere seminer verdi. verilen seminerde‘Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci Semineri verirken, öğretmenlik mesleğiyle ilgili tecrübelerini aktarmayı da ihmal etmedi.Tekyıldız seminer sonunda şu açıklamada bulundu;“İlçemize 8 Şubat 2019 ataması ile atanan aday öğretmenlerimize ‘Türkiye’de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci Semineri’ ni ve ‘Öğretmenlik Mesleği’yle ilgili tecrübelerimizi paylaştık. Öğretmenlerimize, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.”Editör: Bahar Yüksel