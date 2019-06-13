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Bu haber 13 Haziran 2019 10:40:16 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan Noktayı Koydu! S-400 Alacağız Demiyorum, Aldık!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır, demiyorum almıştır.” dedi.

​Erdoğan Noktayı Koydu! S-400 Alacağız Demiyorum, Aldık!

Erdoğan son zamanlardaki S-400 savunma sistemi ile ilgili konuşulanlara son noktayı koydu. Edoğan; Önümüzdeki ayda bu sistemin teslimi yapılacaktır. Bu sistem taarruz sistemi değildir, savunma sistemidir. Ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri alırken, birilerine mi soracağım. Ben bu savunma sistemini Amerika’dan istedim sen vermedin kongre müsaade etmedi dediniz” dedi.



 

Ülkemi Savunmak İçin Gerekli Tedbirleri Alırken Birine Mi Soracağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye S-400 savunma sistemini alacaktır, demiyorum almıştır. Önümüzdeki ayda bu sistemin teslimi yapılacaktır. Bu sistem taarruz sistemi değildir, savunma sistemidir. Ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri alırken, birilerine mi soracağım. Ben bu savunma sistemini Amerika'dan istedim sen vermedin kongre müsaade etmedi dediniz” dedi. 




 

Erdoğan, Trump ile Japonya’da Görüşecek

“F-35 uçaklarının müşterisi değil aynı zamanda üretim ortağıdır. 1 milyar 250 milyon dolar ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızı bütün platformlarda sunacağız” diyen Erdoğan, “Arkadaşlarıma gerekli talimatı verdim, onlarda gerekli görüşmeleri yapıyorlar. Ay sonu Trump'la Japonya'da bir arada olacağız, orada da karşılıklı olarak inşallah görüşeceğiz. Oraya gitmeden burada bu işi telefonlarla görüşelim işi geldiği şu safhadan başladığımız noktaya geri çevirelim” dedi.  




Editör: Baha Yüksel


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