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Bu haber 13 Haziran 2019 12:40:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Cani Koca Dehşet Saçtı! Tartıştığı Eşini Öldürüp Baldızını Yaraladı

Bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürürken kavgayı ayırmaya çalışan baldızını da yaraladı.

​Cani Koca Dehşet Saçtı! Tartıştığı Eşini Öldürüp Baldızını Yaraladı

Olay, saat 16.00 sıralarında Karaman’ın Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E., boşanmak üzere olduğu eşi Tuğba E. ile konuşmak için baldızı Manolya Yeşil'in evine gelerek tartışmaya başladı. 


 

Kavgayı Ayırmaya Çalışan Baldızını Yaraladı! Eşini Öldürdü

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşünce Mehmet E., eşini ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Yeşil'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şahıs daha sonra bıçağı kendine saplayarak intihar etmek istedi. Ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuğba E., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet E. ve baldızı Yeşil ise tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  





Editör: Bahar Yüksel

 
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