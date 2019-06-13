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Bu haber 13 Haziran 2019 10:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

Küçük Öğrencinin Sınavda İçtiği Su Alkol Çıktı! Marketçi Arkadaş Kurbanı Olduk Dedi

Sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay, “Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘rakı’ dedi” diye konuştu.

Küçük Öğrencinin Sınavda İçtiği Su Alkol Çıktı! Marketçi Arkadaş Kurbanı Olduk Dedi

Büyükçekmece'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. İddiaya göre, üstün zekalı öğrencilerin girdiği BİLSEM sınavına giren 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay'ın içtiği suyun içinden alkol çıktı. Yaşanan olay üzerine gerekli yerlere şikayette bulunan dede Hayrettin Avcı, firmadan ve bayiden davacı olduğunu söyledi. 


 

Ben Kolanya Sandım Dedim Rakı Dedi

Yaşanan olayı anlatan minik Masal, çok korktuğunu ve öleceğini sandığını belirtti. İstanbul Masal Oktay, “Ben gittim sınavdan önce içtim. Öğretmenin odasındaydım. Fazla içmedim. Kolonya sandım. Gittim dedeme. Öğretmen ‘Çocuğa ne içirdiniz' dedi. Dedem kokladı ve rakı olduğunu söyledi. Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘rakı' dedi. Hala biraz canım acıyordu. Boğazıma kadar geldi korkuyordum ama sınavımı bitirdim. Çok önemli bir sınavdı. Annem söylemişti bunu” diye konuştu.  




 

Suyu Satan İş Yeri Sahibi Konuştu

kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol çıkması olayıyla ilgili açıklamada bulunan işyeri sahibi Metin Türkoğlu, “Arkadaş kurbanı oldum” dedi.
Büfecinin arkadaşından alkol dolu su şişesini aldığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de bir büfeden sınava giden küçük kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol çıkması olayıyla ilgili işyeri sahibi Metin Türkoğlu konuştu. Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyleyen Türkoğlu, arkadaş kurbanı olduğunu belirtti. Yan tarafındaki dükkanda çalışan arkadaşının gelip bıraktığını söyleyen Türkoğlu, satılan şişenin içerisinde alkol olduğunu bilmediğini ifade etti.




 

“Arkadaş kurbanı olduk” 

Arkadaşının su şişelerini bıraktığı anların görüntülerinin de olduğunu belirten Türkoğlu, “Bu üzücü olay 4 Haziran günü yaşandı. Yan tarafta lokantada garsonluk yapan arkadaş 4 adet su şişesini elinde bir poşetle getirdi. Bu dün senden aldığım sular deyince bence önce yanıma aldım daha sonra tezgaha yerleştirdim. Arkadaş sahilden gelirken el yapımı alkol almış yan tarafta patronu da kızmasın diye benim saklamam için getirmiş. Tabi o sırada dükkanda müşteri olduğu için derdini anlatamamış ve şişeleri bırakıp gitmiş. Bende şişelere baktığım zaman benim sattığım firmanın şişeleri olduğu için aklıma başka bir şey gelmedi. Çünkü birbirimizden sürekli ürün alışverişi yaparız. Kötü niyetim olsa normal satış fiyatı olan 1.25 kuruştan satmazdım. Arkadaşım kendi suçunu kabul ediyor olay benim başıma patladı. Böyle bir olay yaşadığımız için çok üzgünüz. Biz komşu, arkadaş kurbanı olduk diyebiliriz. Onunda kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum ancak bu kötü olay yaşandı. Onun verdiği suları Tarım İl Müdürlüğünden gelen vatandaşlar bulup işlem yaptılar. Alan kişilerden özür dileyip helallik almak istiyoruz” diye konuştu.  





Editör: Bahar Yüksel
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Küçük Öğrencinin Sınavda İçtiği Su Alkol Çıktı! Marketçi Arkadaş Kurbanı Olduk Dedi
Küçük Öğrencinin Sınavda İçtiği Su Alkol Çıktı! Marketçi Arkadaş Kurbanı Olduk Dedi
Sınavda içtiği su şişesinin içinden alkol çıkan 8 yaşındaki İstanbul Masal Oktay, “Çok korktum. Öleceğimi sandım. Kolonya sandım ben ama dedem ‘rakı’ dedi” diye konuştu.
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