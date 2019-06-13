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Bu haber 13 Haziran 2019 00:30:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Olta Balıkçıları Dikkat! Karşılaşılan En Tehlikeli Tür

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de yaşayan en tehlikeli türlerden biri olan Trakonya balığı Bursa’nın Mudanya ve Kapaklı sahillerinde oltaya takıldı. İki kişiyi zehirleyen Trakonya balığı sosyal medyada büyük dikkat çekti.

​Olta Balıkçıları Dikkat! Karşılaşılan En Tehlikeli Tür

Her iki olay farklı günlerde Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde meydana geldi. Kapaklı sahilinde balık tutan Volkan Aksu'nun oltasına 10 santim boyunda farklı bir balık takıldı. Balığı çıplak elle tutup kancadan ayırmak isterken dikenleri ellerine batan Aksu'nun bir süre sonra ellerinde yanma ve ağrı başladı. Zehirlendiğini anlayan Aksu, sosyal medyada yaptığı araştırma sonrası balığın Trakonya balığı olduğunu tespit etti. 



 

Sırtındaki Zehir Bulaştı

Kapaklı taraflarında kamp yaptıklarını dile getiren Volkan Aksu, sabah saatlerinde balığın oltaya takıldığını ve baştan mezgit sandığını anlattı. Aksu, "Balığı iğneden çıkarttığım anda sırtındaki dikenlerden zehir bulaştı ve 3 saat aşırı halde sızladı" dedi. 



 

Ülkemizdeki En Tehlikeli Tür

Ülkemiz sahillerinde kişilerin karşılaşabileceği en tehlikeli balık türlerinden biri olarak bilinen Trakonya balığının, vücudundaki dikenlerden bazılarında zehir kesesi bulunurken, daha çok olta balıkçıları için tehlikeli oluyor. Özellikle denizlerde kuma saklanmasıyla da bilinen balığın eldiven ya da bez parçasıyla tutulması gerekirken, çok ciddi bir ağrı ile başlayan Trakonya çarpması, bölgede ciddi bir şişme ve bazı durumlarda da kalbin durmasına kadar gidebilecek ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.  




Editör: Bahar Yüksel
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Sağlık
​Olta Balıkçıları Dikkat! Karşılaşılan En Tehlikeli Tür
​Olta Balıkçıları Dikkat! Karşılaşılan En Tehlikeli Tür
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de yaşayan en tehlikeli türlerden biri olan Trakonya balığı Bursa’nın Mudanya ve Kapaklı sahillerinde oltaya takıldı. İki kişiyi zehirleyen Trakonya balığı sosyal medyada büyük dikkat çekti.
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