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Bu haber 12 Haziran 2019 22:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Müftünün Zor Anları! Kızının Cenaze Namazını Kıldırdı

İlçe Müftülüğünün düzenlediği Çanakkale gezisine giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller’in 16 yaşındaki kızı Sümeyra Güller’in cenazesi memleketi Konya’da babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

​Müftünün Zor Anları! Kızının Cenaze Namazını Kıldırdı

Adana'dan Çanakkale'ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Edincik Kavşağı'nda çarpıştı.


 

Kazada 4 Kişi Öldü, 42 Kişi Yaralandı

Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, Kur'an kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller'in cenazesini memleketi Konya'ya getirildi. Müftü Hasan Hüseyin Güller, Hacıveyis Camisi'nde kızının cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı. Kılınan cenaze namazının ardından Sümeyra Güller, dualarla Üçler Mezarlığı'na defnedildi.  


Editör: Bahar Yüksel
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