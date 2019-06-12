​Suriyeli Tarikat, Türkiye’de Külliye İnşa Etti! Tarikat Lideri Bu Külliyede Yaşayacak

Haznevi Tarikatı Türkiye’de Külliye İnşa Ediyor

Tarikat Şeyhi Ölünce Yerine Oğlu Geçti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçeisine bağlı Karpuzkaya mahallesi yakınlarında bulunan bir alana Suriyeli bir tarikata ait olduğu söylenen külliye inşa ediliyor.bahse konu olan külliye’nin Haznevi Tarikatına ait olduğu öğrenilirken, tarikatın külliyesinin inşaatında 100 tarikat üyesinin ücretsiz çalıştığı bilgisi edinildi. Yapılan külliyeye kimse yaklaştırılmaması dikkatlerden kaçmazken, külliye bölgedeki alevi nüfusuna hizmet edecek denildi.Tarikatın Şeyhi olan Muhammed Haznevi’nin geçen yıl ölmesi ile beraber Türkiye’deki müritlerinin Suriye sınırını geçmeye çalışması gündemlerden düşmezken, tarikatın şeyhinin ölmesinden sonra yerine oğlu Muhammed Muta haznevi’nin geçeceği ve Türkiye’de inşa edilen külliyede ikamet edeceği öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel