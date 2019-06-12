​Suriyelilerin Keyfi Yerinde! Bayram Tatilleri Yapıp Türkiye'ye Dönüyorlar

Suriyeliler Türkiye’ye Dönüyor

Bakan Soylu Suriyelilerin Bayram Tatilini Açıkladı

-Bayram Tatilini Ülkelerinde Geçiren Suriyeliler, Türkiye’ye DönüyorRamazan Bayramını ülkelerinden geçirmek isteyen Suriyeliler, Ramazan Ayının son haftası sınır kapılarına akın etmeye başlamıştı. Suriyeliler, tatillerinin bitmesinin ardından sınır kapılarına bu defa da Türkiye’ye dönmek için akın etti.Bakan Soylu, yaptığı açıklamada; "Bana Suriyeliler meselesini söylüyorlar, İstanbul'da geziyorum. Doğru , bir Suriyeli meselesi var. Biz bunları ölümlü bölgeye gönderemeyiz yani! Ölmeye git diyemeyiz bunlar bizim kardeşlerimiz. Ama bir sorumluluğumuz daha var, bunların İstanbul'daki hayata, kamu düzenine, nizamına , bir vesileyle uymalarını sağlamak zorundayız. Bizim görevimiz bu. Yanlış yapan varsa bedelini ödetip gönderiyoruz zaten. Bize uyacaklar. Ben burada size de söylüyorum ; İstanbul bize 6 ay bu konuda süre versin. Şu anda bu mesele avucumuzun içindedir. Dükkanlarda gayriresmi kalabilecek bir tek kişi bırakmayız. Vatandaşımızın huzurunu bozabilecek, bu konuda bizim ilkemize , kuralımıza uymayana gerekli yaptırımı yaparız. Bu tüm konularda Göç Müdürlüğü'nü görevlendirdim, şu anda çalışıyorlar. 2-3 aydır çalışıyorlar, devam da edecekler. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 4500 kişiyi yurt dışına gönderdik, kendi memleketlerine, bu sene bu sayıyı 50 bine çıkaracağız. Ve oralarda da güvenli bölge olduğu sürece bu gidiş sürecektir. Bakın bir rakam daha vereyim 331 bin kişiyi gönderdik şu ana kadar, 85 bin kişi de bayram tatili münasebetiyle gitti, çünkü biz teşvik ediyoruz gidin diye. Bir önceki bayram tatilinde 40 bin kişi, bir önceki bayram tatilinde 45 bin kişi gitti ve kaldı. Ne yaptığımızı biliyoruz, İstanbul bize güvensin. Bir şeyi daha söylüyorum. Bunlar bize mahzunluğun emanetidir, bunu unutmayacağız, acımasız olmayacağız. Ekonomiye katkılarını da hükümeti fırsat bulunca TÜSİAD bir değerlendirsin." İfadelerine yer vermişti