Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 12 Haziran 2019 16:21:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Devlet Bahçeli, Başkan Özyavuz’un Daveti Üstüne Şanlıurfa’ya Geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un davetine icabet edecek. Bahçeli, Özyavuz’un davetine evet diyerek Şanlıurfa’ya geleceğinin sözünü verdi.

​Devlet Bahçeli, Başkan Özyavuz’un Daveti Üstüne Şanlıurfa’ya Geliyor

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, bugün MHP Şanlıurfa İl Başkanı ile birlikte MHP Genel Merkezine giderek Devlet Bahöeliyi ziyaret etti.


 

Başkan Özyavuz, Bahçeli'yi Şanlıurfa'ya Davet Etti

MHP İL Başkanı ile beraber MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Bahçeli ile bir süre fikir alışverişinde bulunarak, kendilerini Şanlıurfa’ya davet etti.



 

İstanbul’da Yıldırım’a Destek Verecekler

MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ve Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un Ankara ziyaretinden sonra 23 Haziran seçimlerine kadar İstanbul’da kalarak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım’a destek için çalışmalara katılacakları bilgisi edinildi



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
​Urfalılar Müjde, ŞUSKİ Birikmiş Borçları Taksitlendiriyor
​Urfalılar Müjde, ŞUSKİ Birikmiş Borçları Taksitlendiriyor
ŞUSKİ'den Şanlıurfalılara büyük fırsat! Birikmiş su borcu olan vatandaşlar borçlarını taksitlendirerek ödeyebilecek.
​Devlet Bahçeli, Başkan Özyavuz’un Daveti Üstüne Şanlıurfa’ya Geliyor
​Devlet Bahçeli, Başkan Özyavuz’un Daveti Üstüne Şanlıurfa’ya Geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un davetine icabet edecek. Bahçeli, Özyavuz’un davetine evet diyerek Şanlıurfa’ya geleceğinin sözünü verdi.
​Şanlıurfa’da Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı Yapılacak!
​Şanlıurfa’da Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı Yapılacak!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç sular Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından Amatör Gemi Ehliyeti sınavı yapılacak
Başkan Özyavuz'un Talimatıyla Harran İlaçlanıyor
Başkan Özyavuz'un Talimatıyla Harran İlaçlanıyor
​Şanlıurfa’nın Harran İlçesinde haşere ve sineklerle mücadele ediliyor. Başkan Özyavuz’un talimatlarıyla sokakların her karışına kadar ilaçlama yapılıyor.
​Arı Taşıyan Kamyon Şanlıurfa Yolunda Kaza Yaptı!
​Arı Taşıyan Kamyon Şanlıurfa Yolunda Kaza Yaptı!
Diyarbakır-Şanlıurfa Yolunda arı kovanlarını taşıyan araç kaza yaptı. Kaza sonrası binlerce arı kovandan çıkarken, sağlık görevlileri arıların soktuğu vatandaşları tedavi etmek için alarma geçti.
​Haliliye’de Haşere İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor
​Haliliye’de Haşere İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, haşere ve sinekle mücadele çalışmalarının, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla aralıksız devam ettiğini söyledi.
​Sakin Şehir Halfeti’ye Ziyaretçi Akını!
​Sakin Şehir Halfeti’ye Ziyaretçi Akını!
Halfeti'de başarılı belediyecilik çalışmaları meyvesini veriyor. Şanlıurfa’nın sahil kenti görünümüne sahip olan Halfeti ilçesi, Ramazan bayramında günlük 20 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Halfeti’ye ilgiyi arttırdı.
​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobil Halk Otobüsüne Çarptı! 1 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
​Şahanoğlu’nun Acı Günü
​Şahanoğlu’nun Acı Günü
Şanlıurfaspor Basın sözcüsü, Urfa.com Spor Yazarımız Murat Şahanoğlu'nun amcası Mahmut Şahin Şahanoğlu hakkın rahmetine kavuştu.
​Saadet Partisinden Diğer Partilere Bayramlaşma Ziyareti
​Saadet Partisinden Diğer Partilere Bayramlaşma Ziyareti
Saadet Partisi Karaköprü ilçe başkanı Kasım Şaşkın başkanlığındaki bir heyet ile Şanlıurfa'daki'daki partilerle bayramlaştı.
​Başkan Özyavuz Bayram Tebriklerini Kabul Etti
​Başkan Özyavuz Bayram Tebriklerini Kabul Etti
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşların bayramını kutladı. Özyavuz, "Bayramların birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını dilerim" dedi.
Kaymakam Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı
Kaymakam Çelik'ten Ramazan Bayramı Mesajı
​Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik Ramazan Bayramı mesajı yayınlandı.
​Urfalılar Müjde, ŞUSKİ Birikmiş Borçları Taksitlendiriyor
​Urfalılar Müjde, ŞUSKİ Birikmiş Borçları Taksitlendiriyor
​Şanlıurfa’da Haftasonu Ulaşım Ücretsiz Olacak
​Şanlıurfa’da Haftasonu Ulaşım Ücretsiz Olacak
​Devlet Bahçeli, Başkan Özyavuz’un Daveti Üstüne Şanlıurfa’ya Geliyor
​Devlet Bahçeli, Başkan Özyavuz’un Daveti Üstüne Şanlıurfa’ya Geliyor
Urfalı Küçük Çiftçi, Urfa Milletvekilleri Hiçbir İşe Yaramıyor Dedi
Urfalı Küçük Çiftçi, Urfa Milletvekilleri Hiçbir İşe Yaramıyor Dedi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:30
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿