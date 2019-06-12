​Devlet Bahçeli, Başkan Özyavuz’un Daveti Üstüne Şanlıurfa’ya Geliyor

Başkan Özyavuz, Bahçeli'yi Şanlıurfa'ya Davet Etti

İstanbul’da Yıldırım’a Destek Verecekler

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, bugün MHP Şanlıurfa İl Başkanı ile birlikte MHP Genel Merkezine giderek Devlet Bahöeliyi ziyaret etti.MHP İL Başkanı ile beraber MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret eden Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Bahçeli ile bir süre fikir alışverişinde bulunarak, kendilerini Şanlıurfa’ya davet etti.MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ve Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un Ankara ziyaretinden sonra 23 Haziran seçimlerine kadar İstanbul’da kalarak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım’a destek için çalışmalara katılacakları bilgisi edinildiEditör: Bahar Yüksel