-​Kaleci Ebubekir Elihoş, Transferin Gözdesi 

Takımın ve 3. Ligin Gözdesi Elihoş

-​Kaleci Ebubekir Elihoş, Transferin GözdesiTeknik Direktör Hüseyin Dağ'ın genç kaleciye güvenerek ligin 2. yarısında kaleyi Ebubekir Elihoşa teslim etti. Genç kaleci de hocasını mahcup etmeyerek kritik maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla takımın ve 3. ligin gözde kalecisi oldu.Transfer gündeminin yoğun bir şekilde sürdüğü bu günlerde birçok 1. ve 2. lig takımları Kaleci Ebubekir Elihoş’u radarına aldı.İşte Ebubekir Elihoş’un Kurtarışları;Editör: Bahar Yüksel