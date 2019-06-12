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Bu haber 12 Haziran 2019 15:30:53 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Küçük Çiftçi, Urfa Milletvekilleri Hiçbir İşe Yaramıyor Dedi

Şanlıurfa’da çiftçilik yapan küçük çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Ekinlerinin telefo olduğundan bahseden çocuk, Erdoğan’dan elektriğin yükseltilmesini istedi.

Urfalı Küçük Çiftçi, Urfa Milletvekilleri Hiçbir İşe Yaramıyor Dedi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde geçinimi çiftçilikle kazanan bir ailenin çocuğu, ekinlerinin elektriklerin düşük voltajlı verilmesinden dolayı telef olduğundan bahsetti.



 

Küçük Çiftçi Cumhurbaşkanına Seslendi

Olay Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana geldi. Geçimini çiftçilik yapmakla sağlayan aile ekinlerinin her sene telef olduğunu ve Cumhurbaşkanının kendilerine yardım etmesini talep eden bir video yayınladı.



 

Şanlıurfalı Milletvekilleri hiçbir işe yaramıyor

Videoda konuşmacı olarak ailenin küçük bireyi seçildi. Küçük çiftçi  çocuk mağduriyetini dile getirdiği videoda “Şanlıurfalı milletvekilleri hiçbir işe yaramıyor. Ekinlerimiz her sene telef oluyor. Cumhurbaşkanına sesleniyorum; mazotun, gübrenin fiyatını yükseltmeyi biliyorsunuz elektriğimizi de yükseltin” ifadelerini yer verdi.


 

İşte Şanlıurfalı küçük çiftçinin isyan ettiği o video;



 


Editör: Bahar Yüksel
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