Urfalı Küçük Çiftçi, Urfa Milletvekilleri Hiçbir İşe Yaramıyor Dedi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde geçinimi çiftçilikle kazanan bir ailenin çocuğu, ekinlerinin elektriklerin düşük voltajlı verilmesinden dolayı telef olduğundan bahsetti.
Küçük Çiftçi Cumhurbaşkanına SeslendiOlay Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana geldi. Geçimini çiftçilik yapmakla sağlayan aile ekinlerinin her sene telef olduğunu ve Cumhurbaşkanının kendilerine yardım etmesini talep eden bir video yayınladı.
Şanlıurfalı Milletvekilleri hiçbir işe yaramıyorVideoda konuşmacı olarak ailenin küçük bireyi seçildi. Küçük çiftçi çocuk mağduriyetini dile getirdiği videoda “Şanlıurfalı milletvekilleri hiçbir işe yaramıyor. Ekinlerimiz her sene telef oluyor. Cumhurbaşkanına sesleniyorum; mazotun, gübrenin fiyatını yükseltmeyi biliyorsunuz elektriğimizi de yükseltin” ifadelerini yer verdi.
İşte Şanlıurfalı küçük çiftçinin isyan ettiği o video;
Editör: Bahar Yüksel
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