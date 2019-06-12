Urfalı Küçük Çiftçi, Urfa Milletvekilleri Hiçbir İşe Yaramıyor Dedi

Küçük Çiftçi Cumhurbaşkanına Seslendi

Şanlıurfalı Milletvekilleri hiçbir işe yaramıyor

İşte Şanlıurfalı küçük çiftçinin isyan ettiği o video;

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde geçinimi çiftçilikle kazanan bir ailenin çocuğu, ekinlerinin elektriklerin düşük voltajlı verilmesinden dolayı telef olduğundan bahsetti.Olay Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana geldi. Geçimini çiftçilik yapmakla sağlayan aile ekinlerinin her sene telef olduğunu ve Cumhurbaşkanının kendilerine yardım etmesini talep eden bir video yayınladı.Videoda konuşmacı olarak ailenin küçük bireyi seçildi. Küçük çiftçi çocuk mağduriyetini dile getirdiği videoda “Şanlıurfalı milletvekilleri hiçbir işe yaramıyor. Ekinlerimiz her sene telef oluyor. Cumhurbaşkanına sesleniyorum; mazotun, gübrenin fiyatını yükseltmeyi biliyorsunuz elektriğimizi de yükseltin” ifadelerini yer verdi.Editör: Bahar Yüksel