Başkan Antepli, Vekil Urfalı

Bu haber 12 Haziran 2019 14:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

Beyazgül, TBB Başkan Vekili Oldu

TBB Başkanı Fatma Şahin

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili görevine getirildi.Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimini belirledi. Buna göre; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğine seçildi.Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üstlendi.Editör: Bahar Yüksel