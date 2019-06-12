Başkan Antepli, Vekil Urfalı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili görevine getirildi.
Beyazgül, TBB Başkan Vekili OlduTürkiye Belediyeler Birliği yeni yönetimini belirledi. Buna göre; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Türkiye Belediyeler Birliği başkanvekilliğine seçildi.
TBB Başkanı Fatma ŞahinTürkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevini ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üstlendi.
Editör: Bahar Yüksel
Yorum Yap