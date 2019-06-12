- Şanlıurfa’da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi 

5 Araç Birbirine Girdi

Aniden Fren Yapınca Zincirleme Kaza Meydana Geldi

- Şanlıurfa’da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdiEdinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Abide kavşağında meydana geldi. Trafik ışıklarındaki zincirleme kazasında, 63 NE 0125, 63 EY 250, 63 AAF 580 63 KK 629 ile 63 E 1160 plakalı 5 otomobil birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.Araçların kavşaktaki ışıklarda aniden fren yaptıkları için zincirleme kazanın meydana geldiğini belirten görgü tanığı Hakan İnce, “ Araçlar Abide kavşağının ışıklarında araçlar aniden fren yapınca 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kazasında herhangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel