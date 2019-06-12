​Asker ile Teröristler Arasında Çatışma! 4 Asker Yaralı

- Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı
4 Asker YaralandıEdinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye Havadan Karadan Destek GönderildiÖte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi.
Editör: Bahar Yüksel
Yorum Yap