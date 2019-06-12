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Bu haber 12 Haziran 2019 08:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Asker ile Teröristler Arasında Çatışma! 4 Asker Yaralı

Güvelik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

​Asker ile Teröristler Arasında Çatışma! 4 Asker Yaralı

- Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralı 


 

4 Asker Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 


 

Bölgeye Havadan Karadan Destek Gönderildi 

Öte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi.




Editör: Bahar Yüksel
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