​Asker ile Teröristler Arasında Çatışma! 4 Asker Yaralı

4 Asker Yaralandı

Bölgeye Havadan Karadan Destek Gönderildi

- Güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı: 4 asker yaralıEdinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında bölücü terör örgütü militanları ile güvenlik güçleri temas sağladı. Çıkan ilk çatışmada 4 asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.Öte yandan bölgeye havadan ve karadan takviye gönderildiği teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonun aralıksız sürdüğü bildirildi.Editör: Bahar Yüksel