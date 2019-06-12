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Bu haber 12 Haziran 2019 10:40:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Filistinli Çocuğun Babasının Cenazesindeki Feryadı Yürek Dağladı

Gazze’nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely’nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı. Küçük çocuğun feryadı ise yürek dağladı.

​Filistinli Çocuğun Babasının Cenazesindeki Feryadı Yürek Dağladı

Mohammad al-Jadeely isimli Filistinli bir sağlık çalışanı, 3 Mayıs'ta Gazze'nin doğusunda İsrail askerleri tarafından yaralanan vatandaşlara ilk yardım uygulamasında bulunurken yine İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanmıştı. 

 

Babasının Naaşına Sarılıp Ağlaması Yürekleri Dağladı

Daha sonra uzun süre hastanede yaşam mücadelesi veren al-Jadeely dün yaşamını yitirdi. Al-Jadeely için düzenlenen cenaze töreninde ise Filistinli sağlık çalışanın oğlu omuzlarda taşındı. Babasının ölümüne kalabalık ile birlikte tepki gösteren küçük çocuğun babasının naaşına sarılarak ağladığı o görüntüler ise kameralara yansıdı. Küçük çocuğun feryadı yürekleri burkarken yaşananlar İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.  


Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​Filistinli Çocuğun Babasının Cenazesindeki Feryadı Yürek Dağladı
​Filistinli Çocuğun Babasının Cenazesindeki Feryadı Yürek Dağladı
Gazze’nin doğusunda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Mohammad al-Jadeely’nin oğlu, babasının cenaze töreninde omuzlarda taşındı. Küçük çocuğun feryadı ise yürek dağladı.
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