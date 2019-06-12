​Filistinli Çocuğun Babasının Cenazesindeki Feryadı Yürek Dağladı

Babasının Naaşına Sarılıp Ağlaması Yürekleri Dağladı

Mohammad al-Jadeely isimli Filistinli bir sağlık çalışanı, 3 Mayıs'ta Gazze'nin doğusunda İsrail askerleri tarafından yaralanan vatandaşlara ilk yardım uygulamasında bulunurken yine İsrail askerleri tarafından vurularak yaralanmıştı.Daha sonra uzun süre hastanede yaşam mücadelesi veren al-Jadeely dün yaşamını yitirdi. Al-Jadeely için düzenlenen cenaze töreninde ise Filistinli sağlık çalışanın oğlu omuzlarda taşındı. Babasının ölümüne kalabalık ile birlikte tepki gösteren küçük çocuğun babasının naaşına sarılarak ağladığı o görüntüler ise kameralara yansıdı. Küçük çocuğun feryadı yürekleri burkarken yaşananlar İsrail zulmünü bir kez daha gözler önüne serdi.Editör: Bahar Yüksel