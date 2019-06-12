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Bu haber 12 Haziran 2019 00:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

Sevinci ve Acıyı Aynı Gün Yaşadı!

12 saat suda kaldıktan sonra sahil güvenlik tarafından denizden canlı olarak kurtarılan Yaman Şıpka, aynı gün kaybettiği babasını son yolculuğuna uğurladı. Babasının cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Yaman Şipka babasının tabutunu da göz yaşları içerisinde taşıdı.

Sevinci ve Acıyı Aynı Gün Yaşadı!

Edinilen bilgiye göre Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesindeki yat limanından 6.5 metrelik fiber tekne ile denize açılan 10 kişiden 7 si tekne arıza yapınca sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında serbest muhasebeci Yaman Şipka ile Serdar ve Natalie Sincan çiftininde bulunduğu 3 kişi yüzmek için girdiği denizde şiddetli rüzgar sebebiyle sürüklenip mahsur kaldı. 



 

12 Saat Sonra Canlı Kurtarıldı

Olaydan bir gün sonra denizde canlı olarak bulunan Yaman Şipka Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. 20 saat sonra Natalie Sincan'ın cansız bedeni kıyıya vururken eşi Serdar Sincan'a ise halen ulaşılamadı.

12 saat sonra büyük bir şans eseri denizden sağ kurtulan Yaman Şipka, aynı gün olaydan haberdar olup kalp krizi geçiren babası Muhammet Şipka'yı (84) kaybetti. Sevinci ve hüznü aynı gün yaşayan Yaman Şipka, bugün onu son yolculuğuna uğurladı. 



 

Cenazede Ayakta Durmakta Güçlük Çekti

Baba Muhammet Şipka'nın cenazesi Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığında toprağa verildi. Kurtarıldığı gün babasını kaybeden Yaman Şipka, cenaze namazı sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şipka babasının tabutunu göz yaşları içerisinde omuzlayarak cenaze aracına kadar taşıdı.  





Editör: Bahar Yüksel

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Sevinci ve Acıyı Aynı Gün Yaşadı!
Sevinci ve Acıyı Aynı Gün Yaşadı!
12 saat suda kaldıktan sonra sahil güvenlik tarafından denizden canlı olarak kurtarılan Yaman Şıpka, aynı gün kaybettiği babasını son yolculuğuna uğurladı. Babasının cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken Yaman Şipka babasının tabutunu da göz yaşları içerisinde taşıdı.
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