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Bu haber 11 Haziran 2019 23:30:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Kadınlar Sokak Ortasında Birbirine Girdi! Küfürler Hava Uçuştu

Gaziantep'te sokak ortasında bir grup kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Vatandaşların güçlükle kadınları ayırırken, o anlar kameralara yansıdı.

​Kadınlar Sokak Ortasında Birbirine Girdi! Küfürler Hava Uçuştu

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Muammer Aksoy Bulvarı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü karşısında bir grup kadın arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. 


 

Kavgaya Tutuşan Kadınlar Küfürler Savurdu

Birbirlerinin üzerine yürüyen kadınlar, birbirlerine tehdit ve küfürler savurdu. Cadde üzerinde bulunan sivil polis ve vatandaşlar araya girerek, kadınları ayırmaya çalıştı. Bağrışmaları ile caddeyi inleten kadınların yakınları da kavgaya karıştı. Araya giren erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti. Daha da büyümeden önlenen kavgada tarafları ise yayan ve araçlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, olay anı kameraya yansıdı. 


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Kadınlar Sokak Ortasında Birbirine Girdi! Küfürler Hava Uçuştu
​Kadınlar Sokak Ortasında Birbirine Girdi! Küfürler Hava Uçuştu
Gaziantep'te sokak ortasında bir grup kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Vatandaşların güçlükle kadınları ayırırken, o anlar kameralara yansıdı.
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