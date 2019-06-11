​Kadınlar Sokak Ortasında Birbirine Girdi! Küfürler Hava Uçuştu

Kavgaya Tutuşan Kadınlar Küfürler Savurdu

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Muammer Aksoy Bulvarı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü karşısında bir grup kadın arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.Birbirlerinin üzerine yürüyen kadınlar, birbirlerine tehdit ve küfürler savurdu. Cadde üzerinde bulunan sivil polis ve vatandaşlar araya girerek, kadınları ayırmaya çalıştı. Bağrışmaları ile caddeyi inleten kadınların yakınları da kavgaya karıştı. Araya giren erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti. Daha da büyümeden önlenen kavgada tarafları ise yayan ve araçlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, olay anı kameraya yansıdı.Editör: Bahar Yüksel