​Karamollaoğlu’na Pasaport Verilmedi! İsminin Başına Terör İfadesi Eklendi

Karamollaoğlu’nun İsmine Terör İfadesi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pasaportunun iptal edildiğini açıkladı.Bir TV kanalında yayınlanan programa katılan Karamollaoğlu, bir süre önce yurt dışında çıkmak için pasaportunu yenilemek üzere nüfus müdürlüğüne gittiğini ancak kendisine pasaport verilmediğini, gerekçe olarak isminin terörle iltisaklı isimler arasında göründüğünün söylendiğini açıkladı.Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi." dedi.Editör: Bahar Yüksel