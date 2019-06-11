​Şanlıurfa Sınırındaki Yangın PKK’nın İşi Çıktı! Amaçları Korkunç!

PKK Bölgede Hakimiyet Kuramayınca...

Halkı Fakirleştirip Kendilerine Mahkum Etme Niyetindeler

- Terör örgütü PKK/PYD Telabyad'da halkın ekinlerini yakıyorŞanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentindeki buğday ve arpa ekili tarlalar terör örgütü PKK/PYD tarafından ateşe veriliyor. Bölgede yeteri kadar hakimiyet kuramayan teröristlerin böyle bir yola başvurarak halka zulmetmeye çalıştığı belirtildi.PKK/PYD terör örgütü son bir haftadır Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınırı bulunan Suriye'nin Telabyad kentindeki ekili alanları yakıyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ekinleri ateşe veren teröristler halkı fakirleştirip kendisine mahkum etmeye çalışıyor. Bölgede yeteri kadar hakimiyet kuramayan teröristlerin böyle bir yola başvurarak halka zulmetmeye çalıştığı kaydedildi.Editör: Bahar Yüksel