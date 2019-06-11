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Bu haber 11 Haziran 2019 19:30:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Sınırındaki Yangın PKK’nın İşi Çıktı! Amaçları Korkunç!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentindeki buğday ve arpa ekili tarlalar terör örgütü PKK/PYD tarafından ateşe verildiği öğrenildi.

​Şanlıurfa Sınırındaki Yangın PKK’nın İşi Çıktı! Amaçları Korkunç!

- Terör örgütü PKK/PYD Telabyad'da halkın ekinlerini yakıyor 
 

PKK Bölgede Hakimiyet Kuramayınca...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Telabyad kentindeki buğday ve arpa ekili tarlalar terör örgütü PKK/PYD tarafından ateşe veriliyor. Bölgede yeteri kadar hakimiyet kuramayan teröristlerin böyle bir yola başvurarak halka zulmetmeye çalıştığı belirtildi. 


 

Halkı Fakirleştirip Kendilerine Mahkum Etme Niyetindeler

PKK/PYD terör örgütü son bir haftadır Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınırı bulunan Suriye'nin Telabyad kentindeki ekili alanları yakıyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, ekinleri ateşe veren teröristler halkı fakirleştirip kendisine mahkum etmeye çalışıyor. Bölgede yeteri kadar hakimiyet kuramayan teröristlerin böyle bir yola başvurarak halka zulmetmeye çalıştığı kaydedildi.


Editör: Bahar Yüksel
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