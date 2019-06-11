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Bu haber 11 Haziran 2019 19:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Yol Ortasında Duruyor, Bu Mezara İş Makinaları Bile Dokunamıyor

Cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.

​Yol Ortasında Duruyor, Bu Mezara İş Makinaları Bile Dokunamıyor

-Yol ortasında kalan mezarın başında dua ediyorlar

 

Mezara İş Makinası Bile Dokunamıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Caddesi ile 667 sokağın kesiştiği yerde yol ortasında bulunan mezar, görenleri şaşırtıyor. Sokakta yıllar öncesinde bir mezarlık bulunduğu, mezarlığın parka dönüştürüldüğü anca yol ortasında kulan bu mezara dokunulmadığı iddia ediliyor. Yaklaşık 20 yıl önce yetkililer tarafından etrafı çevrilen mezar, yolun ortasında kavşak görevi görüyor. Belediye yetkilileri yol çalışmaları sırasında mezara dokunmazken, vatandaşlar ise mezara iş makinelerinin dokunamadığı efsanesine inanıyor. 


 

Akşamları ses geliyor, köpekler başında uyuyor iddiası 

Bazı vatandaşlar ise, mezardan akşamları sesler geldiğini, köpeklerin zaman zaman mezarın yanına gelip havladığını ardından sabaha kadar mezarın yanı başında uyuduğunu söylüyor. Mahalle sakinleri, ne zaman yapıldığı belli olmayıp bir evliyanın olduğuna inandığı mezara sahip çıkıyor, başına gelip dua ediyor. Mezarın kime ait olduğu ve ne zaman yapıldığı ise gizemini koruyor. 


 

“Mezarlık kalktı ama bu yatıra dokunamadılar” 

Mezarın başında dua eden mahalle sakinlerinden Efsun Karaca, mezarda bir evliyanın yattığına inanıyor. Yan tarafta bulunan mezarlığın parka çevrildiğini ancak yol ortasındaki mezarın kaldırılamadığını belirten Karaca, “Mezarın bulunduğu yerin yan tarafındaki park daha önceden mezarlıktı. Mezarlığı kaldırdılar ama bu yatır burada kaldı, buna dokunamadılar. Kaldırmak istediler ama olmadı, sonrasında etrafını çevirdiler. Gelip geçerken dua ediyoruz” dedi.  





Editör: Bahar Yüksel
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Kültür
​Yol Ortasında Duruyor, Bu Mezara İş Makinaları Bile Dokunamıyor
​Yol Ortasında Duruyor, Bu Mezara İş Makinaları Bile Dokunamıyor
Cadde üzerinde yol ortasında kalan mezar görenleri şaşırtıyor. Evliya olduğuna inanılan mezara iş makinelerinin bile dokunamadığı iddia edilirken, mezara sahip çıkan mahalleli mezarın başına gelip dua ediyor.
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