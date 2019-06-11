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Bu haber 11 Haziran 2019 18:35:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Küçük Çocuk RTÜK'e Şikâyet Etti, Diziyi kaldırın Babam Aynısını Anneme Yapmasın

Bir çocuk izlediği dizinin kendi yaşamıyla aynı olduğunu görünce RTÜK’e şikâyette bulundu. “O diziyi kaldırın! Babam aynısını anneme yapmasın”

​Küçük Çocuk RTÜK'e Şikâyet Etti, Diziyi kaldırın Babam Aynısını Anneme Yapmasın

2018 yılında RTÜK’e gelen bir şikayet dikkatleri çekti. Küçük bir çocuk izlediği diziden etkilenerek, dizinin kaldırılmasını talep etti. 



 

Babam Dizi Karakterine Çok Benziyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, söz konusu şikayeti basına açıkladığında dizi ve dizinin yayınlandığı kanal hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Taşçı, RTÜK’e gelen şikayette, "Babam bir dizideki karısını döven karaktere çok benziyor. Lütfen diziyi bitirin de babam anneme aynısını yapamasın" ifadelerinin yer aldığını belirtmişti. 




 

En Çok Şikayet Alınan Dizilere Para Cezası Verildi

Edinilen bilgilerde, şikayet edilen dizinin ise ATV'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine çocuğun talebi gerçekleştirilmezken, Sen Anlat Karadeniz dizisinin yayınladığı ilk günden bu güne kadar şikayet rekorları kırdığı da öğrenildi. Sen Anlat Karadeniz dizisinin de aralarında bulunduğu bu zamana kadar en çok şikayet alan dizi filmlere altı defa idari para cezası, bir defa da program durdurma cezası uygulandığı bildirildi.


Taşçı konu ile ilgili açıklama yaptı, Taşçı’nın açıklamarı şöyle;

1- RTÜK Başkanlığı 2018 Yılı Vatandaş Bildirimlerini basınla paylaştı. Bu raporun Üst Kurulda değerlendirilmeden direkt basınla paylaşılması en hafif deyimiyle Üst Kurula ve onun saygın üyelerine nezaketsizliktir. Bu tür raporlar önce Üst Kurulda görüşülmelidir.

2- Raporun kendisi ve içindeki gerçekler ile basın ile paylaşılan hali arasında ciddi farklılık vardır. Dizilere ilişkin şikayette ilk sırada Çukur yer almaktadır.Bunun nedeni 2018 Şubat ayındaki bir bölümde polise yapılan kötü muamele sonrası oluşan doğal toplumsal hassasiyet.

3- RTÜK’e en çok şikayet edilen 2. Sıradaki dizi ise ATV’de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz’dir. Bu dizinin neredeyse her bölümünde parmaklar kırılmış, kemerle dövmeler eksik olmamış. Dizi bölümlerindeki sistematik şiddet nedeniyle izleyiciden en çok şikayeti almada hep üst sırada

4- RTÜK İletişim Hattı’na ulaşan bir çocuğun şikayeti dikkat çekici bulunup babasının da annesini dövdüğünden yakınıp dizinin bitirilmesini istediği RTÜK tarafından basınla paylaşılıyor ama bu dizinin Atv’deki Sen Anlat Karadeniz olduğu ve en çok şikayeti alan olduğu gizleniyor! Oysa basın bülteninde sanki çocuğun şikayeti üzerine RTÜK’ün derhal harekete geçerek, şiddet nedeniyle ceza verilmiş gibi bir izlenim yaratılmıştır. Ancak gerçek hiç de öyle değildir. Bu diziye RTÜK Üst Kurulunca değil ceza verilmesi, bir kez uyarı cezası bile veril(e)memiştir.

5- Denetleyici ve düzenleyici misyonuyla ekranlardaki her türlü şiddete karşı en üst noktada duyarlılık göstermesi gereken kurul kuşkusuz RTÜK’tür. Denetimde ve cezada adaleti sağlaması da önemli bir ölçüttür. Bunlar olmaksızın yapılacak her türlü çalışma PRdan öteye geçemeyecek.





Editör: Bahar Yüksel
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​Küçük Çocuk RTÜK'e Şikâyet Etti, Diziyi kaldırın Babam Aynısını Anneme Yapmasın
​Küçük Çocuk RTÜK'e Şikâyet Etti, Diziyi kaldırın Babam Aynısını Anneme Yapmasın
Bir çocuk izlediği dizinin kendi yaşamıyla aynı olduğunu görünce RTÜK’e şikâyette bulundu. “O diziyi kaldırın! Babam aynısını anneme yapmasın”
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