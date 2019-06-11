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Bu haber 11 Haziran 2019 17:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Ailesi Sınıfta Kalırsan Seni Evlendiririz Dedi, Genç Kızın Cansız Bedeni Gölde Bulundu

15 yaşındaki kızın ailesi, “Sınıfta kalırsan seni evlendiririz” demesi üzerine öğretmenlerinden not isteyip alamayınca intihar etti.

​Ailesi Sınıfta Kalırsan Seni Evlendiririz Dedi, Genç Kızın Cansız Bedeni Gölde Bulundu

Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir aile Lise 9. Sınıf Öğrencisi 15 yaşındaki kızlarına “Sınıfta kalırsan seni evlendiririz” dedi. Panikleyen ve korkan kız okula gidip öğretmenlerine durumu anlattı. 


 

Evlenmek Yerine İntiharı Seçti

Öğretmenler, notu yükseltmek için yalan söylediğini düşündüğü kız, öğretmenlerden istediğini bulamayınca evlenmek yerine intiharı seçti. Gölbaşındaki bir derenin üstünde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki kız evlenmek yerine intiharı seçen birçok küçük kızdan sadece biri.




 

Arkadaşları Yasa Boğuldu

Durumun anlaşılması üzerine, 15 yaşındaki kızın arkadaşları yasa boğuldu. 9. sınıf öğrencisi kızın intiharı evliliğe tercih etmesine oldukça içerlenen arkadaşları genç kızın fotoğraflarını paylaşarak derin üzüntü içerisine girdi.






 

Önemli Olan Çocuklarımız Mı? Yoksa Karnede Olan Rakamlar Mı?

Üstte yazdığımız bilgilere sadece bir haber olarak bakmayın! Ağzımızdan öylesine çıkan bir sözün nelere mal olacağını ne yazık ki hesap etmiyoruz. Evlatlarımıza, ailemize, eşimize, dostumuza söylediğimiz her sözün onların canını ne kadar acıtacağını tahmin edemiyoruz ve katlanılmaz sonuçlarla baş başa kalıyoruz. Önümüzdeki Cuma çocuklarımız karne alacak. Onlara önemli olan şeyin karnede yazılan rakamlar değil de kendisi olduğunu hissettirmek daha büyük önem arz edecektir. Zaten eğitim sistemimiz de ortada… Velhasıl kelam çocuklarımız daha çok çalışsın ve başarılı olsun diye ettiğimiz tehditler çocuklarımızı daha iyi yerlere getirmiyor…




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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​Ailesi Sınıfta Kalırsan Seni Evlendiririz Dedi, Genç Kızın Cansız Bedeni Gölde Bulundu
15 yaşındaki kızın ailesi, “Sınıfta kalırsan seni evlendiririz” demesi üzerine öğretmenlerinden not isteyip alamayınca intihar etti.
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