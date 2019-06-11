​Ailesi Sınıfta Kalırsan Seni Evlendiririz Dedi, Genç Kızın Cansız Bedeni Gölde Bulundu

Evlenmek Yerine İntiharı Seçti

Arkadaşları Yasa Boğuldu

Önemli Olan Çocuklarımız Mı? Yoksa Karnede Olan Rakamlar Mı?

Olay Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir aile Lise 9. Sınıf Öğrencisi 15 yaşındaki kızlarına “Sınıfta kalırsan seni evlendiririz” dedi. Panikleyen ve korkan kız okula gidip öğretmenlerine durumu anlattı.Öğretmenler, notu yükseltmek için yalan söylediğini düşündüğü kız, öğretmenlerden istediğini bulamayınca evlenmek yerine intiharı seçti. Gölbaşındaki bir derenin üstünde cansız bedeni bulunan 15 yaşındaki kız evlenmek yerine intiharı seçen birçok küçük kızdan sadece biri.Durumun anlaşılması üzerine, 15 yaşındaki kızın arkadaşları yasa boğuldu. 9. sınıf öğrencisi kızın intiharı evliliğe tercih etmesine oldukça içerlenen arkadaşları genç kızın fotoğraflarını paylaşarak derin üzüntü içerisine girdi.Üstte yazdığımız bilgilere sadece bir haber olarak bakmayın! Ağzımızdan öylesine çıkan bir sözün nelere mal olacağını ne yazık ki hesap etmiyoruz. Evlatlarımıza, ailemize, eşimize, dostumuza söylediğimiz her sözün onların canını ne kadar acıtacağını tahmin edemiyoruz ve katlanılmaz sonuçlarla baş başa kalıyoruz. Önümüzdeki Cuma çocuklarımız karne alacak. Onlara önemli olan şeyin karnede yazılan rakamlar değil de kendisi olduğunu hissettirmek daha büyük önem arz edecektir. Zaten eğitim sistemimiz de ortada… Velhasıl kelam çocuklarımız daha çok çalışsın ve başarılı olsun diye ettiğimiz tehditler çocuklarımızı daha iyi yerlere getirmiyor…Editör: Bahar Yüksel