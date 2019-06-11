​Şanlıurfa Sınırında 1 Terörist Yakalandı

- Ceylanpınar'da 1 terörist yakalandı
Şanlıurfa’da Terörist YakalandıCeylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan TutuklandıSorgusu tamamlanan terörist mahkemeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan PKK/PYD üyesi terörist cezaevine gönderildi.
Editör: Bahar Yüksel
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