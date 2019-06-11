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Bu haber 11 Haziran 2019 13:27:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa Sınırında 1 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye tarafına geçen PKK/PYD'li 1 terörist jandarma tarafından yakalandı.

​Şanlıurfa Sınırında 1 Terörist Yakalandı

- Ceylanpınar'da 1 terörist yakalandı 

 

Şanlıurfa’da Terörist Yakalandı

Ceylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. 


 

Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Tutuklandı

Sorgusu tamamlanan terörist mahkemeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan PKK/PYD üyesi terörist cezaevine gönderildi. 



Editör: Bahar Yüksel
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