​Şanlıurfa Sınırında 1 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa’da Terörist Yakalandı

Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Tutuklandı

- Ceylanpınar'da 1 terörist yakalandıCeylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.Sorgusu tamamlanan terörist mahkemeye sevk edildi. Terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanan PKK/PYD üyesi terörist cezaevine gönderildi.Editör: Bahar Yüksel