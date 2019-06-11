-​20 Yıldır Şanlıurfa’da Kuşlar İçin Yuva Yapıyor

20 Yıl Önce Bir Hayırsever İstemişti

Hayvanseverlerin yoğun talebi oluyor

-​20 Yıldır Şanlıurfa’da Kuşlar İçin Yuva YapıyorŞanlıurfa’da yaşayan Hakkı Birecikli, 8 yaşından itibaren babasının marangoz atölyesinde çalışmaya başladı. Baba mesleğini devam ettiren Birecikli’nin hayatı, bir hayvanseverin kapısını çalmasıyla tamamen değişti. Yaklaşık 20 yıl önce atölyesine gelen bir hayvansever kendisinden kuşlar için yuva yapmasını istedi. Birecikli, herhangi bir ücret almadan kuşlar için ahşaptan birkaç tane yuva yaptı. Hayvansever vatandaş ise bu yuvaları kuşların yoğun olduğu parklara astı. Kısa süre sonra başka hayvanseverler de Birecikli’nin kapısını çaldı. Talep yoğun olmaya başlayınca Birecikli bu işten para kazanmaya başladı.Yaklaşık 20 yıldır kuşlara yuva yaparak geçimini sağlayan Hakkı Birecikli, “Şanlıurfa’da havalar çok sıcak olunca kuşların da rahat gölgelenebilmesi için burada ahşaptan yuva yapıyoruz. Genellikle kuş yuvalarını sipariş üzerine yapıyoruz. Kuş yuvalarına rağbet var. Bazen 10 tane, bazen de 20 tane istiyorlar, biz de yapıyoruz. Bir ağaca bazen 4 tane, bazen 5 tane asanlar da oluyor. Fiyat olarak Kuş yuvalarını 10 liraya satıyoruz. Bunların yanında piknikte kullanılmak üzere doğrama tahtası, nakliyeciler için bardaklık da yapıyoruz” diye konuştu.Editör: Bahar Yüksel