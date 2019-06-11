​Çipras Hükümeti Resmen İstifa Etti! Yunanistan Erken Seçime Gidiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret etti.
Karar Dün Resmiyete DöküldüGörüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras'ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar dün resmiyete döküldü.
Yunanistan Seçimi 7 Temmuzda DüşünüyorSeçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükumetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.
Editör: Bahar Yüksel
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