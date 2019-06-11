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Bu haber 11 Haziran 2019 10:40:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Çipras Hükümeti Resmen İstifa Etti! Yunanistan Erken Seçime Gidiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmen istifa etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, erken seçim yapılana kadar Çipras’ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi.

​Çipras Hükümeti Resmen İstifa Etti! Yunanistan Erken Seçime Gidiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret etti. 


 

Karar Dün Resmiyete Döküldü

Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras'ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar dün resmiyete döküldü.


 

Yunanistan Seçimi 7 Temmuzda Düşünüyor

Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükumetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.  


Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​Çipras Hükümeti Resmen İstifa Etti! Yunanistan Erken Seçime Gidiyor
​Çipras Hükümeti Resmen İstifa Etti! Yunanistan Erken Seçime Gidiyor
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