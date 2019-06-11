​Beyazgül Kolları Sıvadı! İstifalar Peş Peşe Geldi!

Beyazgül’ün Faaliyetleri Devam Edecek

Büyükşehir Genel Sekreteri Görevden Alındı

Beyazgül, Ak Parti’ye Gönül Koymadı

31 Mart Yerel Seçimlerin Nihat Çiftçi’den Başkanlık görevini devralan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kendi ekini kurmaya başladı. Şanlıurfa’ya daha iyi hizmet edebilmesi açısından çalışmalar içerisinde olan Beyazgül’ün ilk işi olarak görev değişiklikleri yapıp kendi ekibini kurmak oldu.Şanlıurfa’ya hak ettiği hizmeti getirmeyi amaçlayan Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde tasarrufa giderek, gereksiz araç ve yüksek miktarda harcanan yakıttan tasarruf ederek, belediyeyi milyonlarca lira masraftan kurtarmıştı. Beyazgül’ün bu adımı Şanlıurfalı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, Beyazgül bu tarz faaliyetlerine devam edeceğini açıklamayı da ihmal etmedi.Gerek seçim çalışmaları sırasında gerek başkan seçildikten sonra Urfalılara vadettiklerini bir bir gerçekleştirme yoluna giren Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde kendi ekibini kurmaya başladı. İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar’ı görevden alan Beyazgül, ardından BELTUR Genel Müdürünü de görevden aldı. edinilen bilgilerde takım arkadaşlarını kurmak için görevden alınmaların devam edileceği öğrenildi.Şanlıurfalıların büyük umut içinde seçtiği Başkan Beyazgül, Şanlıurfa2nın kangrene dönüşmüş sorunlarını halledeceği sözünü verirken, vatandaşların da umutlarının tükenmemesi gerektiğini, daha güzel bir Urfa için hep beraber kolları sıvamaları gerektiğini ifade etti. vatandaşların Beyazgül’den bu kadar umutlu olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de, geçtiğimiz yıl Milletvekilliği için İl Başkanlığı görevinden istifa etmesi ve milletvekili seçilmediği halde Ak Parti’ye sırtını çevirmemiş olması gösterildi. Milletvekili olamayan Beyazgül’e Urfalıların vefası da onu Belediye Başkanı seçmek oldu. Beyazgül, önümüzdeki dönemlerde Urfa’yı kalkındıracak projelerle vatandaşın gönlünde kurduğu tahtı daha da yükselteceğe benziyor.Dileriz ki bu kez Urfalının terazisi Urfalıyı hafif tartmaz…Editör: Bahar Yüksel