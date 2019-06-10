​Belediye Başkanı Suriyeliler Sahile Gelemez Dedi, Suriyeliler Develerle Geldi

Başkalarını Rahatsız Etme, Özgürlüğünü Engelleme Hakkı Yoktur

Bir Açıklama Daha Yaptı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, zabıta ekiplerine talimat vererek Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı. Suriyeliler, belediye başkanının bu talimatından sonra sahillere develer ile gitti.Türkyılmaz konuyla ilgili olarak, "Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz." açıklamasını yaptı.Bugün olayın ardından bir açıklama daha yapan Türkyılmaz, "Mudanyamızda yaz boyunca nereden geldiğine ve kim olduğuna bakılmaksızın, bu tür görüntülere müdahale ederek, hemşehrilerimizin huzurlu bir şekilde sahilleri kullanmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel