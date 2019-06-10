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Bu haber 10 Haziran 2019 21:15:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı Yapılacak!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç sular Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından Amatör Gemi Ehliyeti sınavı yapılacak

​Şanlıurfa’da Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı Yapılacak!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı için yaptığı duyuruda şunları kaydetti;

 

Amatör Gemi Ehliyeti Nasıl Alınır?

“Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından 13.06.2019 tarihinde saat:10.00'da Engelli Koordinasyon Merkezi Eğitim Salonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu ve Sınavı yapılacaktır. Kurs ve Sınava katılmak isteyenlerin 12.06.2019 tarihi saat:17.00'ye kadar Uçaksavar Kavşağı Ek binada bulunan İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğüne istenilen evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.


İstenilen Belgeler;
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- 1 Adet Kimlik Fotokopisi
- 1 Adet Ehliyet Fotokopisi veya Sağlık Raporu
- 1 Adet Başvuru Formu
- Maliye Harcı (39,70 TL)”
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​Şanlıurfa’da Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı Yapılacak!
​Şanlıurfa’da Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı Yapılacak!
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı İç sular Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından Amatör Gemi Ehliyeti sınavı yapılacak
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