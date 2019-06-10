​Şanlıurfa’da Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı Yapılacak!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Amatör Gemi Ehliyeti Sınavı için yaptığı duyuruda şunları kaydetti;
Amatör Gemi Ehliyeti Nasıl Alınır?“Ulaşım Dairesi Başkanlığımıza bağlı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından 13.06.2019 tarihinde saat:10.00'da Engelli Koordinasyon Merkezi Eğitim Salonunda Amatör Gemi Ehliyet Kursu ve Sınavı yapılacaktır. Kurs ve Sınava katılmak isteyenlerin 12.06.2019 tarihi saat:17.00'ye kadar Uçaksavar Kavşağı Ek binada bulunan İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğüne istenilen evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.
İstenilen Belgeler;
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- 1 Adet Kimlik Fotokopisi
- 1 Adet Ehliyet Fotokopisi veya Sağlık Raporu
- 1 Adet Başvuru Formu
- Maliye Harcı (39,70 TL)”
Yorum Yap