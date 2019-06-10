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Bu haber 10 Haziran 2019 23:15:55 Tarihinde eklenmiştir.

​Genç İmamın Dikkati, 67 Yıllık Hatayı Düzeltti

1952 yılında ibadete açılan camiye imam olarak atanan Mesut Kurtdere kendi evindeki kıbleyi hesaplamak istediği sırada caminin kıblesini kontrol ettiğinde 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti. 45 derece sola doğru kayan caminin kıblesi şeritler çekilerek düzeltildi.

​Genç İmamın Dikkati, 67 Yıllık Hatayı Düzeltti

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesi'nde bulunan camiye atanan 26 yaşındaki Mesut Kurtdere, mahallede bulunan lojmanında kıbleyi hesaplarken caminin kıblesinin de yanlış olduğunu fark etti. Camide cep telefonu uygulamalarından ve pusula yardımıyla hesaplama çalışması yapan Kurtdere, kıblenin 45 derece sola doğru kaydığını tespit etti. Durumu Yunusemre İlçe Müftülüğüne haber veren Kurtdere, İlçe Müftüsü Mehmet Bakır ve beraberindeki heyetle birlikte yaptıkları çalışmalarla caminin kıblesinin 45 derece sola doğru kaydığını belirledi. 

 

Cami Kıblesi 45 Derece Yanlış Belirlenmiş

Kendi lojmanının kıblesini bulmak için camiye geldiğinde cami kıblesinin yanlış olduğunu anladığını söyleyen Avdal Mahalle camisi imamı Mesut Kurtdere, "Kendi lojmanımın kıblesini bulmak için camiye geldiğimde, caminin yaklaşık 45 derece kadar yanlış olduğunu fark ettim. Hemen durumu müftülüğe haber verdim. Müftü beyler de ertesi gün buraya geldiler. Gerekli heyetle kıble ölçümü yapıp kıbleyi 44 derece sola meyilli olarak ölçtüler. Kıble ayarlamalarını yaptılar. Zaten hemen kürsü tarafında kalıyor kıble. Camimiz yaklaşık 70 yıldır ibadete açık. Tahmini olarak zamanında ölçülmüş. Köylülerin tarifiyle caminin kıblesi belirlenmiş" dedi.

Cami kıblesinin yanlış olduğunu söylediğinde mahalleli tarafından ılımlı karşılandığını söyleyen Kurtdere, "İlk yanlış olduğunu söylediğimde caminin imamı olduğum için biraz ılımlı karşıladılar. İçlerinden bir kaçı da rahatsız olduğunu belirtti. Biz çok da geçmeden müftü beylere haber vermiştik zaten. O da kıble ölçümünün yanlış olduğunu tespit edince bütün mahalleli gölü rahat bir şekilde namazlarını kıldılar. Geçmiş namazlarında herhangi bir problem olmadığını müftü beyler de söyleyince gönülleri daha da rahat etti" ifadelerini kullandı.

Diğer cami imamlarının da camilerindeki kıbleleri hesaplamalarını tavsiye eden Kurtdere, "Hem imam arkadaşlarımın hem de Türkiye çapında müftülüklerin bir heyet oluşturup camilerdeki kıblelerin şaşma oranlarını hesaplayıp ona göre tekrar düzenlemelerini tavsiye ederim" diye konuştu.

 

"Mihrap ters yerde kaldı ama şu an namaz kılınıyor" 

Caminin 1951 yılında yapıldığını söyleyen cami cemaatinden Hüdayi Avcan, "Burası 1951 yılında yapılmış. Gelen giden köy halkından imamlarımızdan bunu fark eden olmamış. Yeni gelen imam arkadaşımız bunun farkına vardı. Müftlüğü çağırdı haber verdi. Bunun ne yapılması gerektiğini sordular. Müftülükten de geldiler. 45 derece kayık olan kıbleyi de düzelttiler. Mihrap ters yerde kaldı ama şu an namaz kılınıyor" dedi.

 

"Genç bir delikanlı imamın bunu bulmasına sevindik" 

Cami imamı Kurtdere'nin genç olması sayesinde hatanın düzeltildiğini söyleyen Avcan, "Genç bir delikanlı imamın bunu bulmasına sevindik. 70 yıldan beri burada namaz kılınmış. Allah kabul etsin. Neden giden arkadaşlar bu kıbleyi bulamamış. Elimizdeki telefonla kıblenin bulunması basit bir olay. Daha önceki arkadaşlar farkına varmamışlar tabi. İmamımızın genç olması, kafasının daha iyi çalışmasıyla bu hata düzeltildi" ifadelerini kullandı. 
Kendi aralarında mihrabın düzeltilmesi için yardım topladıklarını söyleyen Avcan, "Yardım topluyoruz ama bizim yardımlarla olmaz bu. Mihrabın düzeltilmesi için hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
Avdal Mahalle Muhtarı Ramazan Aykutlu ise 26 yaşındaki genç imam Mesut Kurtdere'nin duyarlı davranışından dolayı teşekkür ederek, cami mihrabının düzeltilmesi hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi.  
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1952 yılında ibadete açılan camiye imam olarak atanan Mesut Kurtdere kendi evindeki kıbleyi hesaplamak istediği sırada caminin kıblesini kontrol ettiğinde 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti. 45 derece sola doğru kayan caminin kıblesi şeritler çekilerek düzeltildi.
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