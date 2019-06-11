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Bu haber 11 Haziran 2019 00:45:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Çalındı Zannettiği Aracını Su Kanalında Buldu

Bir vatandaş çalındığını düşündüğü aracını su kanalına düşmüş bir halde buldu.

​Çalındı Zannettiği Aracını Su Kanalında Buldu

Edinilen bilgiye göre, Karabük Kapullu Küpler Mahallesi'nde bulunan 918. Sokak'ta İlhan Aydoğan isimli vatandaş eşini ve çocuklarını almak üzere annesinin evinin önüne park ettiği aracının geri geldiğinde olmadığının farkına vardı. Aracının çalındığını zanneden Aydoğan, aracını su kanalına düşmüş bir halde buldu. Aydoğan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. 


 

Eve Çıkıp İndi Arabasını Göremedi

Aracının su kanalına kendiliğinden düşmediğini ve şüphelendiği kişiler olduğunu belirten Aydoğan, “Araba viteste idi, el frenini de çektim. El Frenini yarıya indirmişler. Vitesten çıkarmışlar arabayı. 10 dakika yukarı çıktım. Çocuklarımı alıp evime gidecektim. Geldim araba yok. Aşağı indim arabayı burada buldum” dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç su kanalından çıkarıldı.  



Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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