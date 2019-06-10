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Bu haber 10 Haziran 2019 20:15:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Göksü’dan, Saymaz’ın 2 Tweetine Mahkeme Engeli

Ekrem İmamoğlu'na "Pontus" göndermesi yapan AKP'li Tevfik Göksu, İsmail Saymaz'ın tweetlerine engelleme kararı aldırdı.

​Göksü’dan, Saymaz’ın 2 Tweetine Mahkeme Engeli

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na "Pontus" göndermesi yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu'nun söz konusu konuyla ilgili iki Tweet'ine mahkeme kararıyla erişim engeli getirdiğini açıkladı. 


 

Tweetimi Kaldırmam, Göksu’nun Gafını Ortadan Kaldırmaz

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na "Pontus" göndermesi yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu'nun söz konusu konuyla ilgili iki tweet'ine mahkeme kararıyla erişim engeli getirdiğini açıkladı. Saymaz Göksu'ya, "Benim tweetimi kaldırmam, Göksu'nun gafını ortadan kaldırmaz" diye tepki gösterdi.




Editör: Bahar Yüksel
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