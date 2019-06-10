​Göksü’dan, Saymaz’ın 2 Tweetine Mahkeme Engeli

Tweetimi Kaldırmam, Göksu’nun Gafını Ortadan Kaldırmaz

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na "Pontus" göndermesi yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu'nun söz konusu konuyla ilgili iki Tweet'ine mahkeme kararıyla erişim engeli getirdiğini açıkladı.Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na "Pontus" göndermesi yapan Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu'nun söz konusu konuyla ilgili iki tweet'ine mahkeme kararıyla erişim engeli getirdiğini açıkladı. Saymaz Göksu'ya, "Benim tweetimi kaldırmam, Göksu'nun gafını ortadan kaldırmaz" diye tepki gösterdi.Editör: Bahar Yüksel