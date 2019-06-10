​Havalanan Eğitim Uçağı Yere Çakıldı! 2 Ölü, 1 Yaralı

Havalandıktan 2 Dakika Sonra Düştü

Eğitim Uçağının Düşmesi Sonucu 2 Kişi Öldü, 1 Kişi Ağır Yaralı

Olay akşam saatlerinde Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşandı.Manavgat Atatürk Stadyumu'nun arkasında bulunan pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra yaklaşık 300 metre ileride karpuz tarlasına düştü. Saat 14.40'ta meydana gelen olayı gören karpuz tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.Bilgi Üniversitesi Havacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün ve öğrencisi Ataberk Gökmen olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ataberk Gökmen, yapılan tüm müdehalere rağmen hayatını kaybetti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar tespit edilen Dr. Devrim Gün, Antalya'ya sevk edildi.