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Bu haber 10 Haziran 2019 15:45:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Sınırda Yangın Çıktı! Şanlıurfa’ya Sıçradı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu olan Rasulayn’da çıkan ve Türkiye tarafına sıçrayan tarla yangını söndürüldü.

​Sınırda Yangın Çıktı! Şanlıurfa’ya Sıçradı

- Sınır hattında çıkan yangın söndürüldü 



 

Demiryolu Hattında Yangın Çıktı

Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Rasulayn ilçesinde Türkiye sınırına yakın bölgede ekili arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle sınır hattına sıçradı. Bunun üzerine demiryolları hattını da içerisine alan bölgede yangın çıktı. 


 

1 Saatlik Çalışma Sonunda Söndürüldü

Tutuşan kuru otlar ve çalılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülerek yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri bölgeden ayrıldı. Yangını söndürme çalışması esnasında askerler sınır hattında geniş güvenlik tedbiri aldı. 



Editör: Bahar Yüksel
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