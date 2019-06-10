Urfalıların Misafirperverliği Bu Mu? Bu Sorun En Zaman Düzelecek?











-Balıklıgöl yine pislik içinde

Şanlıurfa'ya Ziyaretçi Akını Oldu

Ramazan ayının bitmesi ile ardından gelen Ramazan Bayramının 9 gün tatil olması vatandaşları turistik gezilere yönlendirdi. 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi ile beraber birçok insanın merak ettiği Göbeklitepe’ye Dünyanın ve Türkiye’nin birçok yerinde ziyaretçi akını oldu. Bu yıl Şanlıurfa’nın en çok ziyaret edilen turistik mekanlarının başında gelen Göbeklitepe gelirken, Balıklıgöl’ün de aynı oranda ziyaretçi akınına uğradığı görüldü. Tabiri caiz ise Ramazan Bayramı tatilinde Balıklıgöl’de iğne atılacak yer dahi yoktu.













Balıklıgöl Yine Pislik İçinde

Bu kadar çok ziyaretçi alan turistik mekanların sorunları da gün yüzüne çıkmaya başladı. Balıklıgöl’de bayram tatilini değerlendiren Urfalı vatandaşlar, binlerce turistin akın ettiği Balıklıgöl’deki çöpleri görünce sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getiren paylaşımlar yaptı. Balıklıgöl’de bulunan çöplerin toplanmaması çöpün etrafına atıkların birikmesine sebep olurken, yürüyüş yollarının da pislik içinde olduğu görüldü.



















Çekiciler Birbirleri ile Yarıştı

Öte yandan binlerce ziyaretçinin gezdiği Balıklıgöl’e gelen insanların park sorunu yaşaması ve hatalı park yapılmasında dolayı araçların çekiciler tarafından çekilmesi de eleştirildi. Bir vatandaş konu ile ilgili; “ Böyle mi turizm şehri olacağız? park sorunu hat safada! Yanlış parktan dolayı arabaları çekmek için çekiciler birbirleriyle yarışıp trafiği de tehlikeye sokuyorlar. Yetkililere duyurulur!” yorumunda bulundu.











Urfa’ya Yakışmadı

Her sene olduğu gibi bu sene de Şanlıurfa’ya gelen turistlerin karşılaştığı kötü manzaralarda bir değişme olmadı. Şanlıurfa’ya turist çekmek için onlarca çalışma yapılırken, şanlıurfa’ya gelen insanları da pislik için karşılamak Urfa’ya yakışmadı.

Editör: Bahar Yüksel