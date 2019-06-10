​Şanlıurfa’da Doğal Afet Felaketi! Bilanço Ortaya Çıktı! Çiftçi Büyük Zararda

İtfaiye Ekipleri Yangını Kontrol Altına Almakta Güçlük Çekti

Yangın Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı

Olay Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesine bağlı Beyazkule mahallesinde meydana geldi. Dün gece Şanlıurfa’da yaşanan kötü hava koşullarının hayatı nasıl felç ettiğini gördüğümüz görüntüler, doğal afetin şiddetini gözler önüne serdi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan devlete ait TİGEM arazisinin 7- 8 noktasında düşen yıldırım nedeniyle buğday tarlaları yandı.Ceylanpınar’ın Beyazkule Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu 10 bin dönüm ekin alanı kül olurken, çevrede bulunan vatandaşlar yılıdırm düşmesi sonucu yanan tarlayı cep telefonu kemeraları ile görüntüleri. Çevredeki vatandaşların ekiplere bildirilmesi ile olay yerine itfaiye araçları sevk edildi. Yangının şiddetinin büyük olması ile bölgede bulunan ekipler yangını kontrol almakta zorlandı.Çevrede bulunan vatandaşlar, acil olarak büyük çaplı desteğin gerektiğini ifade ederken, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan ve birçok itfaiye ekibi ile birlikte yüzlerce vatandaşın söndürmek için seferber olduğu yangın, büyük ölçüde kontrol altına alınırken, 200 dönüme yakın hasat edilmeyi bekleyen buğday kül oldu.Editör: Bahar Yüksel