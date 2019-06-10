Şanlıurfa'da ​Sulama Kanalına Düşen Çocuk Kayboldu

12 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalına Düştü

Karanlık Nedeniyle Çalışmalara Ara Verildi

-Sulama kanalına düşen 12 yaşındaki çocuk kaybolduEdinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Abdulkadir K., henüz bilinmeyen bir nedenle bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kanalda arama çalışması başlatan su altı polis ekibi, çocuğa ulaşamadı. Çalışmalara karanlık nedeniyle ara veren ekipler, aramaya bu sabah devam edecek.Editör: Bahar Yüksel