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Bu haber 08 Haziran 2019 21:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Viranşehir Yolunda Feci Kaza! 7 Kişiden 3’ü Ağır Yaralı

Şanlıurfa Viranşehir ilçesi ile Mardin Kızıltepe ilçesi arasındaki karayolu 30. Kilometresinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

​Viranşehir Yolunda Feci Kaza! 7 Kişiden 3’ü Ağır Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Viranşehir ilçesi ile Mardin Kızıltepe ilçesi arasındaki karayolu 30. kilometresinde 01 BDT 86 plakalı otomobil ile 77 BL 343 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 


 

2’si Çocuk, 7 Yaralı

Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen Kızıltepe itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan 2’si çocuk, 1’i kadın olmak üzere 3 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, 4 yaralının ise ayakta tedavi gördüğü belirtildi. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 


Editör: Bahar Yüksel
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